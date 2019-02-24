Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В горах Алматы 20 февраля проведут профилактический спуск лавин, передает Kazakhstan Today.

Из-за сложившейся гидрометеорологической обстановки в Алматы, изменения температурного фона и неустойчивого состояния снежного покрова, сотрудники "Казселезащиты" 20 февраля 2019 года проведут профилактический спуск снежных лавин на лавиносборе №17 ("Эдельвейс"), который расположен выше горнолыжного курорта "Шымбулак" в направлении ущелья Туюксу.

В связи с этим доступ к автодороге Медео - Шымбулак будет на некоторое время ограничен", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций ведомство попросило жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горы.

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