В городе Есиле Акмолинской области в рамках одной из госпрограмм открылся уютный рестобар

Кокшетау. 21 октября. Kazakhstan Today - Уютный рестобар открылся в рамках одной из специальных госпрограмм в городе Есиле Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Новые заведения, в которых можно хорошо отдохнуть с семьей или провести деловые переговоры, появляются в районных центрах пристоличной области. Предприниматели в регионах уверенно используют возможности, предоставляемые им в рамках специальных государственных программ. Примером этому является рестобар "Ковчег" в городе Есиле, райцентре Есильского района Акмолинской области, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Я являюсь доверительным лицом ИП "Есимшарипова А.А.". Два года назад у нас появилась возможность оформить и получить кредит под 6% годовых по госпрограмме Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Мы открыли наш небольшой бизнес, одним из направлений которого является рестобар "Ковчег", - рассказала предприниматель Валерия Есимшарипова.

По ее словам, путь к реализации бизнес-проекта был нелегким.

Но если люди желают стать успешными, то они добьются этого. И помощь в этом нам оказала специальная государственная программа с хорошими и выгодными условиями. Хочется выразить благодарность государству и поддерживающим нас госорганам за то, что есть поле, где можно развиваться и получать необходимую поддержку", - резюмировала предприниматель.

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