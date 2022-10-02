В Интерполе Казахстана прокомментировали информацию о задержании Азимжана Саидбаева

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - В связи с проведением велопробега 2 октября 2022 года будет перекрыт проспект Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева с 9.00 до 10.00 и временно изменены схемы ряда маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, по данным управления городской мобильности города Алматы, будут изменены следующие маршруты:

№ 15 - в южном направлении - проспект Алтынсарина - улица Жандосова - улица Тимирязева - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Жандосова - проспект Алтынсарина - далее по схеме;

№ 28 - в северном направлении - улица Дулати - разворот на улицы Утегенова - далее в обратном направлении;

№№ 30, 31 - в южном направлении - проспект Гагарина - улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Утепова - проспект Гагарина - далее по схеме;

№№ 32, 34, 67, 103- в южном направлении - улица Мустафина - разворот перед улицей Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении - начало движения с ОП "Мкр. Орбита-2" - улица Мустафина - далее по схеме;

№№ 33, 38 - приостановить работу маршрута;

№ 62 - в западном направлении - проспект Аль-Фараби - проспект Достык - проспект Абая - далее по схеме, в обратном направлении - проспект Абая - проспект Достык - проспект Аль-Фараби - далее по схеме;

№ 63 - по часовой стрелке - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Навои - улица Торайгырова - далее по схеме; против часовой - улица Берегового - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме;

№ 68 - начало движения с ОП "Улица Алматинская" - разворот на улица Исиналиева - далее по схеме - ограничить движение до улицы Ремизовка, в обратном направлении - начало с улицы Ремизовка - далее по схеме;

№№ 70, 124 - в северном направлении - улица Жамакаева - улица Затаевича - улица Жукова - проспект Сейфуллина - далее по схеме, в обратном без изменений;

№ 77 - в южном направлении - до ОП "Розыбакиева/Байкадамова", в обратном направлении - с ОП "Розыбакиева/Байкадамова" - улица Розыбакиева - улица Березовского - проспект Гагарина - улица Утепова - улица Розыбакиева - далее по схеме;

№ 81 - проспект Гагарина - улица Кожабекова - разворот перед улицей Розыбакиева - далее в обратном направлении.

№ 86 - в южном направлении - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Мустафина - улица Торайгырова, в обратном направлении - улица Торайгырова - улица Навои - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме.

№ 98 - в южном направлении - улица Тимирязева - улица Жандосова - улица Сулейменова - улица Торайгырова - улица Саина - далее по схеме, в обратном направлении - улица Рыскулбекова - улица Сулейменова - улица Жандосова - улица Тимирязева - далее по схеме;

№ 101 - в южном направлении - улица Розыбакиева - улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме - улица Ремизовка - улица Каппарова - разворот на парковке перед Аль-Фараби, в обратном направлении - улица Жарокова - улица Утепова - улица Розыбакиева - далее по схеме;

№ 116 - ограничить движение маршрута до улица Кожабекова в южном направлении, перенос контрольной точки на ОП "Улица Кожабекова" - разворот перед улица Розыбакиева - далее в обратном направлении;

№ 121 - в южном направлении - улица Навои - улица Торайгырова - улица Мустафина - разворот на улица Саина, перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита - 2", в обратном направлении - улица Мустафина - улица Торайгырова - улица Навои - далее по схеме;

№ 123 - в южном направлении - проспект Гагарина - улица Березовского - улица Розыбакиева, перенос контрольной точки на ОП "Улица Березовского", в обратном направлении - начало с ОП "Улица Березовского" - улица Розыбакиева - улица Утепова - проспект Гагарина - далее по схеме;

№ 127 - в южном направлении - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - улица Жандосова - улица Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Исиналиева - улица Жарокова - улица Жандосова - улица Сатпаева - проспект Назарбаева - далее по схеме;

№ 135 - в южном направлении - улица Навои - улица Торайгырова - улица Мустафина - разворот на улица Саина. Перенос контрольной точки на ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении - начало с ОП "Мкр. Орбита-2" - далее по схеме;

№ 211 - в северном направлении - улица Дулати - разворот на улице Утегенова - далее в обратном направлении;

Троллейбусы №№ 1, 9 - приостановить маршрут.