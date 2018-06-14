В юбилейный год в Астане построят 56 километров велодорожек

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В год празднования 20-летия столицы Казахстана в Астане построят 56 километров велодорожек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, велодорожки выложат шириной от 1,5 до 3 метров.

В акимате города уточнили, что дорога для велосипедистов появится в районе Есиль и пройдет по маршруту: территория Центрального парка, Мангілік Ел, улицы Кунаева, Достык, Кабанбай батыра, Рыскулова, по трассе Астана - Каркаралы и юго-западнее озера Талдыколь до Коргальджинского шоссе.

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