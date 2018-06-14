Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
14 июня 2018
  • 23
  • :
  • 07
Новости регионов
17º Ливни
днем 29º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В юбилейный год в Астане построят 56 километров велодорожек14.06.2018
Общество  20:27

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В год празднования 20-летия столицы Казахстана в Астане построят 56 километров велодорожек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования, велодорожки выложат шириной от 1,5 до 3 метров.

В акимате города уточнили, что дорога для велосипедистов появится в районе Есиль и пройдет по маршруту: территория Центрального парка, Мангілік Ел, улицы Кунаева, Достык, Кабанбай батыра, Рыскулова, по трассе Астана - Каркаралы и юго-западнее озера Талдыколь до Коргальджинского шоссе.
Просмотров: 1429
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
14.06.2018   20:27
В юбилейный год в Астане построят 56 километров велодорожек
14.06.2018   19:56
Археологи при раскопках в Акмолинской области обнаружили артефакты эпохи бронзы
14.06.2018   19:33
В Казахстане третий год растет число преступлений, связанных с дачей взяток
14.06.2018   17:59
Сейтказы Матаев избран председателем правления Союза журналистов Казахстана
14.06.2018   15:10
В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today