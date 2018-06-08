Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Караганде 12-13 июня 2018 года будет проводиться плановая дезинфекция водопроводных сетей, передает Kazakhstan Today.

"Вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. Рекомендуем иметь двухсуточный запас питьевой воды. Использовать воду для питьевых нужд и приготовления пищи запрещается. Потребителям поселка Актас необходимо иметь запас питьевой воды на 13 и 14 июня. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы ТОО "Караганды Су".

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