В Караганде отметили День благодарности

Караганда. 1 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде, в театре имени Станиславского отметили День благодарности. В праздновании приняли участие представители всех этнокультурных объединений региона, передает Kazakhstan Today.

В холле театра представили несколько интересных выставок. Зрители могли попробовать кумыс и курт от местных производителей, а также видеть экспонаты из Областного историко-краеведческого музея, рассказывающие о тюрко-кипчакском периоде "Улы Даланын жеті кыры. Семь граней Великой степи". На выставке "Гимн Великой степи" были представлены произведения декоративно-прикладного искусства из войлока, напоминающие о том, что именно этот материал помог в годы репрессий спасти от холода депортированных людей", - сообщили в пресс-службе акима области.

На мероприятии также можно было увидеть плакат со словами "Рахмет Казахстану" на разных языках.

По информации пресс-службы, Музей памяти жертв политических репрессий организовал экспозицию "И боль, и скорбь народа в памяти моей".

"На нашей выставке представлены материалы Музея памяти жертв политических репрессий. Люди разных национальностей, которые приехали в Казахстан в период исторических трагических событий, везли книги, документы, баннеры, экспонаты, документы, фотографии и личные вещи. День благодарности - это дань уважения друг другу и казахскому народу всех граждан нашей страны. Которые плечом к плечу пережили тяжёлые времена, и в дальнейшем в короткие сроки, совместными силами, под руководством Елбасы построили Независимый Казахстан. Казахстан сегодня является полиэтнической страной, где основой политической стабильности является межнациональное согласие", - отметил руководитель отдела Музея памяти жертв политических репрессий Андрей Дребезгов.

Как подчеркнула представительница Областного турецкого центра "Ахска" АНК Виолетта Фокс, 1 марта - это ещё и день выражения благодарности друг другу, день доброты, мира, любви и согласия. "Очень добрый и светлый праздник", - сказала она.

В рамках мероприятия была организована концертная программа с участием танцевальных коллективов, вокалистов, представителей центров этнокультурных объединений, студентов колледжа искусств имени Таттимбета.

После неё был представлен спектакль по поэме Галыма Жайлыбая "Кара орамал". Постановка рассказывает о жизни людей, попавших в карагандинский лагерь для военнопленных.

В пресс-службе отметили, что помнить историю своей страны - один из основных посылов этого праздника. В этот день представители разных национальностей высказывают благодарность казахскому народу за то, что он с открытой душой принял переселенцев, окружил их заботой и гостеприимством.

День благодарности 1 марта отмечают в Казахстане с 2016 года. Этот праздник предложил учредить президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия. Дата выбрана неслучайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана. Она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.

"Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну", - сказал тогда глава государства.

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