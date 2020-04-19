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В Караганде прошла онлайн-конференция по обмену волонтеров опытом

18.04.2020, 15:26 8101
Караганда. 18 Апреля. Kazakhstan Today - В Караганде состоялась онлайн-конференция на тему "Деятельность и обмен опытом волонтёров области в условиях пандемии", передает Kazakhstan Today.
 
Управлением по вопросам молодёжной политики Карагандинской области 17 апреля была проведена онлайн-конференция на тему "Деятельность и обмен опытом волонтёров области в условиях пандемии" с участием активных волонтёров региона.
 
В рамках конференции обсудили общие проблемы волонтёрства во время пандемии, эффективные способы работы, привлечение новых добровольцев к благотворительным мероприятиям, награждение активных участников движения и обеспечение их безопасности.
 
Также в мероприятии приняли участие региональные молодёжные ресурсные центры, инициативные волонтёрские группы, предприниматели.
 

В настоящее время во благо общества задействовано 1722 волонтёра. С 16 марта по настоящее время в Карагандинской области с помощью волонтёров и предпринимателей проведена 401 акция по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и всем нуждающимся. Порядка 70 тонн продуктов питания и предметов бытового назначения на общую сумму более 30 млн тенге раздали 33 198 жителям области", - сообщили в акимате.

 
Люди, нуждающиеся в помощи, обращаются в штаб добровольцев, действующий в каждом регионе. В основном жители звонят по вопросам доставки бесплатных продовольственных корзин, продуктов из магазина, медикаментов. Интересуются, как стать волонтёром.
 
Работа молодых добровольцев в такой трудный момент равна героизму. Онлайн-конференция, которая объединила милосердных людей, ставших примером истинного патриотизма, позволила решить ряд проблемных вопросов и двигаться в общем направлении. Таким образом, волонтёры Карагандинской области активизируют работу, используя возможности современных технологий.
 

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