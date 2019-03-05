Караганда. 4 марта. Kazakhstan Today - В Караганде стоматолог оставила в зубном канале пациентки иглу, передает Kazakhstan Today.

В районном суде №2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрено гражданское дело по иску А. к ИП "Н", Ш. о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда.

"Истец А. обратилась с зубной болью в стоматологию ИП. Врач-стоматолог провела лечение, обезболив зуб, очистила каналы и поставила временную пломбу, после чего был сделан рентген-снимок, который, как усматривается из слов стоматолога, показал, что все в порядке, лечение прошло успешно. Однако после того, как отошла анестезия, у истца снова начал болеть зуб, и она была вынуждена обратиться в другую стоматологическую клинику, где был сделан прицельный снимок, показавший, что в зубном канале оставлена игла и не полностью прочищены каналы", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Казыбекбийского района Караганды.

По данным суда, вследствие некачественного оказания медицинских услуг истец просила взыскать с ответчика в счет возмещения вреда здоровью дополнительно понесенные расходы в размере 40 000 тенге и моральный ущерб в размере 240 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, письменный текст которого ими подписан и представлен суду. Согласно соглашения истец отказывается от исковых требований к ИП "Н", Ш. о возмещении материального ущерба в размере 40 000 тенге и взыскании компенсации морального вреда 240 000 тенге; обязуется примириться с ответчиком в рамках досудебного расследования в Центральном ОП УП Караганды по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником. Ответчики обязуются возместить материальный и моральный вред истцу в размере 90 000 тенге", - проинформировали в суде.

Определением суда утверждено мировое соглашение.

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