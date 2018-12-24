В Карагандинской области ожидается 42 градуса мороза

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В Карагандинской области ожидается 42 градуса мороза24.12.2018
Общество  17:09

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Ночью 26-27 декабря в Карагандинской области местами ожидается очень сильный мороз 40-42 градуса. Вероятность шторма 90-95%, сообщают синоптики.

25 декабря местами по Туркестанской области сохраняются туман, днем в горных районах низовая метель. Днем местами ожидается усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью 25 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%. 25 декабря в Мангистауской области местами ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%.
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