В Карагандинской области обнаружили очаг ящура

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Активный циклон с районов Баренцева моря принесет обильные осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга Казахстана - сильные осадки. Также ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на севере, западе, юге, в центре страны порывы ветра достигнут 30 метров в секунду и более. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более.

На севере области, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра на юго-западе области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, в северной половине области 30 метров в секунду и более.

На большей части Костанайской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области временами 30 метров в секунду и более.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе области временами 30 метров в секунду и более.

На большей части Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе, востоке области временами до 30 метров в секунду и более, днем на юге области гололед.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются метель, гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, западе области временами 30 метров в секунду и более.

Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юге области порывы до 23-28 метров в секунду с метелью.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юго-западе, западе области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области ожидаются туман, гололед, метель.





На большей части Атырауской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем на западе, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду.

На большей части Актюбинской области ожидаются метель, гололед, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20, на северо-западе области до 23-28 метров в секунду.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.