Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области предлагают создать совет отцов в школах, сообщили в пресс-службе областного акимата.

На августовской конференции в режиме онлайн опытом родительской организации поделился житель Балхаша Вадим Гранский. Инициативу поддержал глава региона Женис Касымбек.

В Балхаше советы отцов уже на протяжении десяти лет действуют во всех школах города.

Я возглавляю Совет отцов средней школы №4 города Балхаша. Сегодня вопрос взаимодействия семьи и школы является очень актуальным. Мы активно участвуем в школьных и городских семейных праздниках и конкурсах. Стараемся уделять больше внимания трудным подросткам и вовлекать во все мероприятия ребят из группы риска", - рассказал Вадим Гранский.

По его словам, нередко за помощью и мужским советом обращаются матери-одиночки.

Советы отцов организовывают спортивные кружки. Активисты участвуют в профилактических рейдах. Традиционными стали конкурсы "Папа, мама, я - спортивная семья", дефиле клубов "Жас сарбаз" и другие мероприятия, которые сближают детей и родителей.

В двух балхашских школах внедрили проект "10 дней на работе у родителей". Ученики смогли ближе познакомиться с профессией своих отцов.

В планах организация клуба "Активный досуг", где отцы будут ходить с детьми в походы, учить их навыкам рыболовства, скалолазания.

Мы на собственном опыте убедились, что там, где в воспитание детей включились отцы, улучшилась дисциплина, снизилось количество правонарушений. И особенно приятно, что наши собственные дети стали чаще с нами советоваться. Они гордятся своими отцами", - отметил Вадим Гранский.

Он считает, что советы отцов должны быть в каждой школе.

Очень хорошая инициатива. Нужно возрождать престиж отцов. Без сильного мужского плеча получаются перекосы в воспитании. Думаю, ваш опыт возьмут на вооружение все школы нашей области. И будем надеяться, это принесёт положительные результаты", - прокомментировал Женис Касымбек.

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