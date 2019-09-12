В Карагандинской области разыскивают подростка, сбежавшего из реабилитационного центра

Караганда. 11 сентября. Kazakhstan Today - Департамент полиции Карагандинской области разыскивает без вести пропавшего 14-летнего мальчика, который сбежал из реабилитационного центра, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, 14-летний Давид Климовский 9 сентября, в 11.38, покинул реабилитационный центр "Шанс", куда был помещен за бродяжничество. Приметы подростка: рост около 150 сантиметров, волосы рыжего цвета. Пропавший был одет в футболку черного цвета, черные шорты и серые тапочки.

"В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия с целью установления места нахождения несовершеннолетнего. Всех, кто владеет информацией о месте нахождения Давида Климовского, просят сообщить об этом в Центральный отдел полиции по улице Терешкова, 36, или позвонить по телефону: 51-06-91, 102", - уточнили в полиции.

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