В Карагандинской области состоялся круглый стол на тему "Темиртау - золотая колыбель"

Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - Международный онлайн-круглый стол на тему "Темиртау - золотая колыбель", посвященный Дню столицы, 60-летию Казахстанской Магнитки и 75-летию Темиртау, состоялся 3 июля в Темиртау, передает Kazakhstan Today.

Именно в этот день 60 лет назад на металлургическом комбинате получили первый чугун", - рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

По информации ведомства, участниками конференции стали представители Казахстана, России, Украины.

Мы по праву гордимся тем, что становление Первого Президента проходило в нашем регионе. Как не раз сам говорил Елбасы, Темиртау стал его главным университетом. Среди нас есть свидетели того, как тут был получен первый казахстанский чугун. Искреннее восхищение вызывает сила духа людей, которые сначала построили в степи Казахстанскую Магнитку, а спустя много лет - и новую столицу Казахстана. Сегодня, спустя более 20 лет, Нур-Султан - одна из самых красивых и динамично развивающихся столиц мира. Карагандинцы были активными участниками строительства нового города, в составлении генерального плана. Мы щедро делимся профессиональными кадрами со столицей и сегодня - тысячи и тысячи людей уезжают туда", - сказал в приветственном слове, аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Первым слово получил Нуркожа - сотрудник Историко-культурного центра "Атамекен" Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Центр был открыт 1 декабря 2017 года на малой родине Елбасы, в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

Основным направлением ИКЦ является оказание культурного и духовного спектра услуг народу. Центр проделывает большую работу в сфере образования и науки, отвечающую современным требованиям. Тут 4 экспозиционных зала, которые рассказывают о пути Елбасы от малых лет до расцвета карьеры политики.

Что касается начала пути, то он стартовал летом 1958 года, когда в промышленный город Днепродзержинск, раскинувшийся на берегу Днепра, прибыла группа юношей из Казахстана. Им предстояло овладеть специальностями горновых и сварщиков на Днепровском металлургическом заводе, в ПТУ № 8 (позже ПТУ № 22, сейчас Каменское высшее профессиональное училище). Среди них был и будущий Президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев.

Елбасы с особой теплотой вспоминает Днепродзержинск, где полтора года осваивал профессию металлурга", - отметил Женис Касымбек.

По словам директора училища Вадима Неклеса, Нурсултана Абишевича очень хорошо запомнили и сокурсники, и учителя. О многом говорит и тот факт, что сам Назарбаев трижды посещал училище уже позднее, когда стал президентом РК.

Техническое училище №8 - это основа моя. Через всю жизнь храню память о годах учебы здесь. Именно здесь, наверное, я начал становиться тем, кем сейчас являюсь" - такую запись оставил Нурсултан Абишевич в книге отзывов училища.

Многие спрашивают, каким человеком был Назарбаев в юности. Я вам покажу статью, которую выпустили в 1960 году, когда Назарбаеву было 19 лет. В тексте сказано, что в училище осваивают различные профессии молодые казахи. И Нурсултан Назарбаев выделяется из всех, помогая своим сокурсникам, обучающимся на горнового. Кстати, за успехи в учебе Нурсултану Назарбаеву была назначена повышенная стипендия", - сказал Неклеса.

Много интересного рассказал государственный деятель Тулеутай Сулейменов, первый министр иностранных дел Казахстана после получения страной независимости. Он был участником первой плавки, когда 3 июля 1960 года тут получили первый чугун. Именно тогда, возле доменной печи № 1, он встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Они стали соратниками на металлургическом комбинате, дружили и вместе работали на благо Родины.

Это помогало нам тогда и помогает сейчас. Мы, наше поколение металлургов, гордимся тем, что стояли в первых рядах строительства нового Казахстана. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех металлургов, всех темиртаусцев с праздником! Хочу поздравить жителей города Нур-Султана с Днем столицы. Желаю дальнейшего процветания нашему народу!", - сказал Сулейменов.

Поделился воспоминаниями о работе бок о бок с будущим президентом РК Кабидолла Сарекенов, казахский ученый, металлург, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники (2003 года). Он - соратник Нурсултана Назарбаева, в 1960-1968 годах работал чугунщиком, горновым доменного цеха Карагандинского металлургического комбината, в 1974-1978 годах - газовщиком, затем производственным мастером доменного цеха города Темиртау. Автор более 40 научных трудов и одного изобретения в области черной металлургии. Позже перешел на партийную работу, возглавлял горком Темиртау, занимал другие государственные должности.

Гостем онлайн-круглого стола стал и Олег Сосковец, который профессиональную деятельность начал в 1971 году на Карагандинском металлургическом комбинате. Начинал как вальцовщик листопрокатного цеха №2, а в итоге дорос до должности генерального директора комбината. В 1991 году - министр металлургии СССР, с марта 1992 года - первый заместитель премьер-министра - министр промышленности Республики Казахстан.

Очень рад видеть сегодня своих друзей, с которыми мы долгие годы вместе отработали на этом замечательном предприятии. Конечно, мы привыкли к очным встречам и планировали встретиться и в нынешнем году за общим дастарханом. Коронавирус внес коррективы в эти планы, но мы остаемся близки друг другу, несмотря ни на что", - сказал Сосковец.

Он отметил, что Казахстанская Магнитка не только позволила вовлечь в производство большое количество минеральных ресурсов, но и сформировать крепкий коллектив, который стал феноменом, и прежде всего благодаря личности Нурсултана Назарбаева.

В этом коллективе мы получили моральные навыки - быть вместе и быть профессионалами. Сам я также старался соответствовать тем качествам, которые требовал коллектив. Приятно видеть, что завод и сегодня остается лидером на мировом рынке", - добавил Сосковец.

Исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадим Басин поздравил всех металлургов с этой датой и сообщил, что за годы работы комбинат выпустил 204 млн тонн чугуна.

Несмотря на смену названия предприятия, неизменными остаются высокий профессионализм коллектива и высокое качество продукции. По поручению Первого Президента между акиматом Карагандинской области и администрацией компании был подписан меморандум о строительстве ряда социально значимых объектов в Темиртау", - сказал Басин.

В честь праздника на предприятии прошла юбилейная плавка металла, которую также демонстрировали онлайн.

Женис Касымбек сообщил, что в юбилей ожидался визит на металлургический комбинат Нурсултана Назарбаева, но с учетом эпидобстановки его решено перенести на осень.

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