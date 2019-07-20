Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане могут создать свой WeChat, сообщил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает Kazakhstan Today.

Государство не планирует создавать свой собственный WeChat, но есть частные компании, заинтересованные в работе над подобными проектами. На рынке такие решения уже есть", - сказал вице-министр, отвечая на вопрос журналистов, работают ли в профильном ведомстве над созданием внутренней системы для конкурирования с мессенджерами WhatsApp и Telegram.

WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent, первый релиз был выпущен в январе 2011 года. Приложение доступно на iPhone, а также на телефонах под управлением Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian и J2ME/S40, также существует веб-интерфейс и клиент для PC (Windows и OS X, которые, однако, требуют установки на смартфоне для аутентификации, при этом такая возможность доступна лишь пользователям Android, iOS и Windows Phone. По состоянию на 2013 год, в WeChat было зарегистрировано 300 миллионов пользователей, из них 70 миллионов за пределами Китая.

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