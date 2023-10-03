02.10.2023, 15:43 23266
В Казахстане мошенники предлагают посреднические услуги по процедуре банкротства
Для признания банкротом во внесудебном порядке достаточно подать электронное заявление
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане мошенники за оплату предлагают свои посреднические услуги для прохождения процедуры банкротства, предупредили в Комитете государственных доходов МФ Республики Казахстан
В Казахстане участились случаи, когда мошенники предлагают посреднические услуги для оформления документов и помощь в признании банкротом за денежное вознаграждение", - сообщили в КГД.
В ведомстве напомнили, что заявление на внесудебное банкротство (по долгам перед финансовыми организациями на сумму не более 5,5 млн тенге) граждане могут подать, не приходя в ЦОНы, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov Mobile.
Это абсолютно бесплатная процедура", - подчеркнули в комитете.
Для признания банкротом во внесудебном порядке достаточно подать электронное заявление.
Проконсультироваться можно, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram чат. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры. Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК, Комитета госдоходов, инструкцию по подаче заявления также можно посмотреть на сайте eGov.kz. по ссылке", - проинформировали налоговики.
Также в КГД сообщили, что с мая текущего года партией "Аманат" реализуется проект "Қарызсыз қоғам", целью которого является оказание правовой помощи людям, испытывающим долговую нагрузку. Для получения консультации по вопросу банкротства следует обратиться в областные филиалы партии.
Напомним, что в Казахстане с 3 марта 2023 года начался прием заявлений от граждан на банкротство (закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан). Ежедневно в Казахстане признают банкротами от 100 до 200 человек.
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03.10.2023, 09:54 1451
Просроченным йогуртом кормили младшеклассников в школьной столовой в Алматинской области
Детям выдали просроченный на 2 года продукт
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двухгодичный просроченный йогурт выдали младшеклассникам в школьной столовой в Алматинской области, сообщает Astana TV.
О вопиющем случае халатности по отношению к детям сообщили в местном паблике. Отмечается, что просроченный на 2 года продукт со стертыми датами выдали ученикам младших классов, получающим бесплатное государственное питание.
Администрация школы отреагировала на ситуацию, сообщается, что принято решение о смене поставщика и расторжении контракта, дело будет направлено в суд, а в школе вводится ежедневный контроль питания.
В отделе образования по Карасайскому району управления образования Алматинской области факт выдачи просроченного продукта детям подтвердили.
Для подтверждения информации создана срочная рабочая группа и отправлена на осмотр столовой средней школы. По результатам проверки составлен акт мониторинга качества питания. Также истек срок действия йогурта "Растишка" и молочного продукта "Айналайын". Объявлено дисциплинарное взыскание, предпринимателю направлено уведомление, столовая находится под контролем", - сообщили в ведомстве.
03.10.2023, 09:14 3636
Запущенный на прошлой неделе котел остановили на ТЭЦ Риддера
Фото: Instagram/ridder.akim.official
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Риддер. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Со 2 октября остановили запущенный на прошлой неделе котлоагрегат № 3 ТЭЦ Риддера.
Согласно правилам оборудование электростанций, прошедшее капитальный ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 48 часов. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 часов на основном топливе с нормальной нагрузкой и проектными параметрами пара (для газотурбинных установок) для тепловой электростанции напором и расходом воды. В связи с вышеизложенным во избежание аварийных ситуаций, необходимо остановить котлоагрегат № 3 для дополнительного обследования со 2 октября 2023 года по 3 октября 2023 года. Надеемся на понимание и терпение", - сообщил аким города Риддера Даулет Батырбаев.
Как сообщалось ранее, в начале ноября прошлого года в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.
02.10.2023, 15:17 24311
Порядка 60 тысяч жителей Мангистау не смогут получить банковские услуги из-за неуплаты налогов
Срок уплаты налога на имущество физлиц истекает 2 октября
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Актау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 55 322 жителя Мангистауской области не смогут получить банковские услуги после 2 октября из-за просрочки уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, сообщает департамент Комитета государственных доходов МФ РК.
По информации департамента, 2 октября истекает срок уплаты налога на имущество физлиц. На сегодня 55 тысяч жителей региона не оплатили налог на общую сумму 127 миллионов тенге. Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.
Основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Актау - 28 695 жителей на сумму 115 млн тенге, далее город Жанаозена - 9587 жителей на сумму 5 млн тенге, и замыкает тройку антирейтинга Мунайлинский район - 12 474 жителей на сумму 4 млн тенге", - уточнили налоговики.
По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком.
Кроме того, органы государственных доходов в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. В таких случаях кроме налогового долга будут удерживаться и судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, предупредили в департаменте КГД.
01.10.2023, 18:11 50691
На АНПЗ начались планово-предупредительные работы
Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до ноября этого года
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Атырау. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с требованиями законодательства начались планово-предупредительные работы, сообщает пресс-служба компании АО "КазМунайГаз".
Проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов", - говорится в сообщении компании.
Для выполнения планово-предупредительных работ планируется мобилизовать 1600 человек, а также 116 единиц специальной техники. Общая трудоемкость плановых работ более 1 млн чел./час. В остановочный период запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Работы будут проводиться согласно требованиям закона "О гражданской защите" в области промышленной безопасности Республики Казахстан.
При этом производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК. Также планируется провести работу по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ.
Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит: автобензин - 36 тысяч тонн, дизельное топливо - 32 тысячи тонн, авиатопливо - 7,4 тысячи тонн. В октябре запланирована выработка дополнительных 16 тысяч тонн автобензина и 28 тысяч тонн дизельного топлива.
Выход предприятия на стабильный режим планируется осуществить до ноября этого года.
01.10.2023, 12:28 59791
В Казахстане отмечается День пожилых людей
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1991 году. Постановлением правительства Республики Казахстан от 27 июля этого года этот день был включен в перечень праздничных дат, передает корреспондент агентства.
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов посетил пожилых людей, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны Балташа и Кульпаш Сункарбековых, Макена и Баян Каировых и поздравил их с Днем пожилых, подарил цветы и продуктовые наборы.
По данным Бюро национальной статистики РК, на начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек (13,2 процента от общей численности страны), из которых 1 031 051 человек (39,4 процента) - мужчины и 1 585 064 человека (60,6 процентов) - женщины.
Наибольшая численность населения старшего возраста фиксируется в городе Алматы - 288 922 человека, в Карагандинской - 200 186 человек, Туркестанской - 190 160 человек и Алматинской областях - 177 685 человек.
В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек, из них 63,4 процента приходилось на мужчин и 36,6 процента - на женщин. По сравнению с предыдущим годом число занятого населения в возрасте 60-64 лет уменьшилось на 4,6 процента, при этом значительное уменьшение (16,1 процент) приходится на женское население данной возрастной группы.
По информации Минтруда, средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилых людей. В этом году на социальную поддержку пожилых граждан направлено около 4,6 млрд тенге.
01.10.2023, 11:32 62206
Жильцы пострадавшего от пожара ЖК "Аккент" вернулись в свои квартиры
Восстановительные работы завершили раньше срока
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшие от пожара квартиры жилого комплекса "Аккент" в Алматы восстановили, жильцы вернулись домой, сообщает акимат Алматы.
95 пострадавших от пожара квартир отремонтировали в срок. Завершить работы подрядные организации планировали до 20 сентября, по факту поэтапное заселение дома началось на 10 дней раньше. Сейчас ЖК "Аккент" вернулся к прежней жизни", - проинформировали в городском акимате.
Отмечается, что деньги на ремонт квартир были выделены из резерва ДЧС по поручению акима Алматы Ерболата Досаева и при поддержке районного акимата.
Работы в соответствии с дефектными актами проводила подрядная организация ТОО "Болашақ Құрылыс-S". Восстановлением приборов учета, лифтовых шахт, входных групп и этажных площадок занимался по собственной инициативе застройщик - Ayt Housing Complex.
Во всех 58 домах микрорайона Аккент проверили пожарную безопасность. Выявленные нарушения связаны преимущественно с загромождением аварийных выходов.
Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент произошел пожар. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.
В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованными автомашинами.
01.10.2023, 09:30 68386
Оставившую младенца в актобинском кафе женщину задержали
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала мать, которая оставила новорожденную девочку в одном из городских кафе, сообщает Polisia.kz.
Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съемной квартире. Она пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки", - проинформировали в полиции.
На задержанную составлен протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Согласно статье ее могут оштрафовать на 10 МРП (34 500 тенге).
Родительницу поставили на профилактический учет.
Напомним, 29 сентября неизвестная попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами, и не вернулась. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию. Сотрудники ювенальной полиции доставили малышку в дом малютки.
30.09.2023, 17:05 113006
Инцидент в мечети Шелека: ударившего ребенка имама уволили
Фото: кадр видео
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Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В мечети "Хидаят" в селе Шелек Алматинской области на видео попал скандальный инцидент - во время намаза имам ударил 4-летнего ребенка.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, после инцидента состоялась встреча с участие администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шилек, родителей ребенка и работников мечети.
Имам извинился перед семьей ребенка. Семья приняла извинения. Однако в ДУМК решили его уволили и пообещали в дальнейшем проводить соответствующую разъяснительную работу с другими имамами.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?