Ежедневно в Казахстане признают банкротами от 100 до 200 человек
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Какое количество казахстанцев будут ежедневно признавать банкротами, рассказал в кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Закон о банкротстве начал работать с 3 марта. С этого времени мы начали принимать все заявки. Но в соответствии с законодательством был предусмотрен полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. Т.е. мы не могли сразу в марте, приняв заявление, принять решение о банкротстве. Сейчас, в сентябре, полугодовой период истек и начинаются процедуры объявления банкротами. Более 377 лиц на вчерашнюю дату объявили банкротами", - рассказал вице-министр.
По его словам, ежедневно статус банкрота будут получать по 100-200 человек.
На сегодня потенциальных банкротов уже более 10 тысяч", - отметил Биржанов.
Из них около 400 человек уже признаны банкротами.
Всего заявление на внесудебное банкротство подали 65 тысяч граждан Казахстана.
Это по состоянию на 1 сентября. Те граждане, которые прошли предварительную проверку и которые попадают под статус потенциальных банкротов", - подчеркнул вице-министр.
Он добавил, что заявления поступают ежедневно.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан". С 3 марта закон вступил в силу и начался прием заявок на банкротство.
Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
Позже в Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц.
В сентябре в Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами.