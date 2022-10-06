В Казахстане на учениях ОДКБ сводное подразделение локализовало очаг инфекционного заражения

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в ходе учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022" сводное подразделение РХБЗ и медицинского обеспечения выполнило задачи по ликвидации вспышки особо опасной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Министерства обороны РК, к мероприятиям учения были привлечены сотрудники местных органов санитарно-эпидемиологического благополучия населения и специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Министерства здравоохранения Казахстана.
По замыслу учения в ходе совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в одном из подразделений был выявлен больной с симптоматикой бубонной чумы. Зараженный в кратчайшие сроки был госпитализирован, проведены необходимые биологические исследования, а в районе был введен специальный карантинный режим", - сообщили в ведомстве.
Также силами и средствами РХБЗ была проведена биологическая разведка местности, санитарная обработка объектов военного лагеря, прилегающей территории, подъездных дорог, личного состава и военной техники.
Подразделение военной полиции было задействовано в обеспечении карантинных мероприятий: организации пропускного режима и оцеплении территории.
Отмечается, что сводное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения на учениях ОДКБ сформировано впервые. Подразделение оснащено техникой для проведения биологической разведки местности, анализа биологических проб, санитарной обработки личного состава, военной техники и дезинфекции помещений.