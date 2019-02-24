Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане наряду с препаратом "Эреспал" приостановили продажу "Инспирона" и "Тирфенса", передает Kazakhstan Today.

Вслед за "Эреспалом" с фармрынка Казахстана могут уйти и другие препараты на основе фенспирида. Таких в отечественных аптеках два. Реализацию украинского "Инспирона" и турецкого "Тирфенса" уже приостановили, сообщили в Минздраве. В вопросе сейчас разбирается Европейское агентство лекарственных средств, проинформировал телеканал " Астана ".

Данные препараты принимаются для лечения кашля, ларингита, бронхита и при терапии бронхиальной астмы. То, что на прилавках некоторых казахстанских аптек всё ещё присутствуют запрещенные "Эреспал", "Инспирон" и "Тирфенс", в Комитете фармации объяснили человеческим фактором.

Есть аналоги у препарата "Эреспал". Это "Инспирон" украинского производства и "Тирфенс" из Турции. Если "Эреспал" мы уже отозвали, то продажу этих препаратов приостановили в соответствии с действующим нашим законодательством. Наверное, во многих убрали. Есть в некоторых. Это всё-таки человеческий фактор. Может, кто-то не услышал. Может быть такое. Но процедура отзыва совершенствуется. Тем более сейчас, вы, наверное, слышали, отрабатывается пилот по отслеживанию медикаментов. Тогда оперативность отзывов о приостановлении будет, я думаю, мгновенная", - прокомментировал заместитель председателя Комитета фармации МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

Каков объем изымаемых препаратов, сколько таблеток и бутылок сиропа ушло на руки пациентам, в Комитете фармации не знают. Хотя препараты отпускаются по рецепту. Эту систему контроля, кстати, тоже совершенствуют. Пока же пациентам советуют остановить терапию данными лекарствами и проконсультироваться с лечащим врачом.

Такая информационная система сейчас только выстраивается. С 20-го года мы планируем все рецепты выписывать электронно. Вот тогда мы это будем видеть", - добавил Асылбеков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства