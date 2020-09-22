В Казахстане ОПГ занималась трансплантацией человеческих органов

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Начальник департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев рассказал о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной трансплантацией человеческих органов, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году пресечена деятельность двух организованных преступных групп. Одна действовала в сфере трансплантации органов людей, вторая занималась организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством", - сказал Таев на онлайн-брифинге.

По его словам, ведомство сталкивается как с внешним трафиком людей, так и с внутренним. За последние годы полицейские установили 15 лиц, которые вывозили женщин для сексуальной эксплуатации в Бахрейн, Турцию и Южную Корею.

Если это сексуальная эксплуатация, то девушек вербуют и принуждают к занятию проституцией в крупных городах. Если это трудовая эксплуатация, то граждан в основном вывозят и принуждают к труду в сельской местности. Такие преступления выявляются во всех областях", - сказал Таев.

По информации спикера, сейчас в Казахстане пропавшими без вести числятся 1200 человек, 22 из них - дети.

Чаще всего пропадают мужчины. Это связано с их выездом в служебные командировки в другие регионы, на сезонную работу и в различные рейсы. Это бывает и перегон машин, перевозка грузов и так далее. Женщины в основном пропадают из-за злоупотребления спиртными напитками. Пропадают и подростки из неблагополучных семей. Основная причина - ссора с родителями, нежелание проживать вместе с ними из-за систематического употребления ими спиртных напитков", - сказал Таев.

По данным МВД, в 80% случаев удается установить местонахождение граждан, и они возвращаются к родным.

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