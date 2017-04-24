В Казахстане остаются подтопленными 74 жилых и 574 дачных домов

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день остаются подтопленными 74 жилых и 574 дачных домов, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"По состоянию на 24 апреля на территории республики остаются подтопленными паводковыми и талыми водами 74 жилых и 574 дачных домов, 6 зданий. 5844 эвакуированных людей вернулись в свои дома, 41 человек находится в эвакопунктах, 2636 размещены у родственников", - проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях проводятся работы по оповещению и эвакуации населения, отгону домашних животных, откачке и отводу воды, укреплению дамб и защитных валов, обустройству водоотводных каналов, заготовке и укладке мешкотары, обвалованию грунта, восстановлению автодорог, охране общественного порядка. В Акмолинской области спасатели ведут работы по переправе жителей, доставке медикаментов и продуктов питания в село Ягодное Астраханского района и поселок Ащикуль Атбасарского района.

С начала паводкового периода проведенными мероприятиями спасено 86 человек, заблаговременно эвакуирован 8521 житель, отогнано в безопасные места 15183 голов сельскохозяйственных животных. Паводковые воды отведены и откачаны из 1608 жилых и дачных домов, уточнили в КЧС

Также сообщается, что в паводкоопасных регионах возведено 29138 метров временных дамб, набрано и уложено 185 029 штук мешкотары, откачано 1 332 150,5 кубометра воды.

"В связи с ожидаемым повышением уровня воды в реке Урал больше нормы решением акима Западно-Казахстанской области в городе Уральске, Акжайыкском, Зеленовском, Теректинском и Бурлинском районах введен режим функционирования "повышенная готовность". Органы управления государственной системы гражданской защиты приведены в готовность", - проинформировали также в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что переливы талых и паводковых вод происходят на 21 участке автомобильных дорог: в Костанайской области - 8, Карагандинской - 4, Северо-Казахстанской - 4, Акмолинской - 3, Южно-Казахстанской - 1, Восточно-Казахстанской - 1. На 26 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области - 9, Акмолинской - 7, Костанайской - 5, Павлодарской - 2, Северо-Казахстанской - 2, Восточно-Казахстанской - 1.

В Каркаралинском районе Карагандинской области на 166-м километре железнодорожного перегона Буркутты - Саумалколь происходит перелив вод через железнодорожное полотно.

На 5 участках произошла деформация конструкций автодорожных мостов: в Акмолинской области - 3, Карагандинской - 2.

По данным прогнозных служб, в ближайшие сутки на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, возможны разливы, подтопления. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности.

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