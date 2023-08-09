В Казахстане оцифруют автомобильные мосты и путепроводы

На сегодняшний день уже создан прототип программы и началось пробное заполнение

Рассказать друзьям

Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Электронный каталог мостовых сооружений страны планируется запустить в эксплуатацию в конце текущего года, - Электронный каталог мостовых сооружений страны планируется запустить в эксплуатацию в конце текущего года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.





Подчеркивается, что на сегодняшний день уже создан прототип программы и началось пробное заполнение.





Для тестирования алгоритмов программы отобраны автомобильные мосты в самом плохом состоянии. Как только система будет полностью готова, эксперты начнут вносить информацию по остальным объектам. Всего в Казахстане на дорогах республиканского значения насчитываются порядка 1,5 тысяч мостовых сооружений. Все они в последующем будут оцифрованы. Запустить СУЭМ в эксплуатацию мы планируем в декабре 2023 года", - проинформировал главный специалист департамента автодорог и мостовых сооружений АО "КаздорНИИ" Кайсар Шалкар.





По его словам, пользователям будут доступны все необходимые данные о каждом сооружении, в том числе проектно-технические характеристики, текущая оценка технического состояния, актуальные сведения об обнаруженных деформациях и проведенных ремонтах.





Как сообщили в министерстве, проект предусматривает выкладку оцифрованного внешнего вида мостов с возможностью детального ознакомления с состоянием элементов конструкции мостов, включая труднодоступные места. 3D-видеосъемку в высоком разрешении авторы программы планируют вести при помощи специальных дронов.





Кроме того, СУЭМ может автоматически формировать отчеты по каждому объекту, подсказывать о приближении сроков регламентного или капитального ремонта, а также планировать бюджет таких работ.





Современный цифровой сервис наподобие электронного каталога позволит эффективно решить целый ряд задач. В частности, будут исключены проблемы, характерные для хранения и использования бумажных носителей: разрозненность и неупорядоченность архивов, утрата документов вследствие стихии и старения", - отметили в пресс-службе.





Также электронная система облегчит поиск и ускорит работу с информацией,





которая часто требуется госорганам-балансодержателям мостов, развязок и путепроводов, дорожно-эксплуатирующим, дорожно-строительным и проектным организациям, а также транспортным компаниям, занимающимся перевозкой негабаритных грузов.



