В Казахстане ожидается спад жары

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары. В ближайшие дни циклон сохранит свое влияние, - Под влиянием циклона жаркие летние дни в Казахстане сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары. В ближайшие дни циклон сохранит свое влияние, сообщает Казгидромет.





Обладая небольшими скоростями, в ближайшие дни циклон будет сохранять свое влияние практически на всей территории РК - пройдут дожди, на севере, востоке республики местами сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града", - говорится в сообщении.





По данным синоптиков, со 2 августа в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, в связи с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на севере страны днем до 15-20 градусов тепла.





Сегодня дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана. На севере, северо-западе, в центре ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, востоке возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге, юго-западе страны ожидается пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.





Днем на юге области Абай и в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара 35 градусов.





В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане: дождь, +22-24 °C.





В Алматы: дождь, +30-32 °C.





В Шымкенте: без осадков, +34-36 °C.