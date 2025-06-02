01.06.2025, 09:11 67696
В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на западе, юге - с пыльной бурей, информирует Казгидромет.
В Атырауской, Мангистауской области, на севере области Улытау, на юго-западе, в центре области Абай, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на западе, востоке, в центре Карагандинской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на юго-востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, дождь, +21-23 °C.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +30-32 °C.
новости по теме
01.06.2025, 08:12 67736
Что ждет казахстанцев в июне
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июне 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых
В июне казахстанцев ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Курбан айта.
Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).
Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).
Всего в июне ожидается 10 выходных и 20 рабочих дней.
В Казахстане с июня заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками
Идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов.
По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.
Закончится верификация ввезенных смартфонов
В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года.
Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.
Для импортеров телефонов срок завершился 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.
Смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.
Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование
С 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе, уточнили в Минкультуры.
Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.
Механизм единого ваучера предусматривает два формата:
- целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
- универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
В соответствии с новыми правилами от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.
Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).
В Казахстане с июня вводятся летние ограничения на движение грузового транспорта
В летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения вводятся с 1 июня. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха, сообщаетнациональная компания "ҚазАвтоЖол".
Сроки действия ограничений:
с 1 июня по 31 августа - в южных и западных регионах страны;
с 1 июня по 15 августа - в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25 °С в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений - защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - уточнили в нацкомпании.
Дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане
АО "Пассажирские перевозки" запускает 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, сообщили в пресс-службе компании.
В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.
С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:
- поезд № 253/254 Астана - Достык (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
- поезд № 207/208 Алматы - Жаланашколь (Тальго) будет курсировать по датам;
- поезд № 211/212 Алматы - Достык (Тальго) будет курсировать через день;
- поезд № 221/222 Алматы - Достык будет курсировать 3 раза в неделю;
- поезд № 457/458 Семей - Достык будет курсировать через день;
- поезд № 459/460 Оскемен - Достык будет курсировать через день;
- прицепные вагоны Алматы - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Кызылорда - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Павлодар - Достык будут курсировать через день;
- поезд № 201/202 Астана - Алматы будет курсировать ежедневно;
- поезд № 203/204 Астана - Шымкент будет курсировать ежедневно.
Данное решение позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Новый Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года
Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач - формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.
ПНХЗ остановят с 18 июня в связи с планово-предупредительными работами
Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.
В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение
Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "Энергосбыт" уведомляет о предоставлении на согласование проекта предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 июня 2025 года.
В компании назвали ряд причин, приведших к необходимости пересмотра тарифов:
с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ и ВИЭ";
с 1 апреля 2025 года тариф на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО "Алатау Жарық Компаниясы", а также тарифы АО "КEGOC" на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии;
подача 14 апреля 2025 года АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год.
Как сообщается в проекте, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без НДС. Для потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 38,66 тенге за кВт-ч, для юрлиц, финансируемых из госбюджета, - 111,72 тенге за кВт-ч.
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств
В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.
Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.
Минобороны проведет учения в ряде регионов страны
Со 2 по 5 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по боковой боевой поддержке воинских частей и соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъемы по тревоге, выдвижение колонн военной техники из точки постоянной дислокации в зонах учений, на полигонах и в медицинских центрах", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся исключительно в научных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой техники, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.
Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности. Призываем граждан к сохранению спокойствия, с пониманием относиться к проведению мероприятий и возражать против распространения непроверенной информации", - добавили в Минобороны.
Новые авиарейсы
С 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi. Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
С 1 июня авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут Шымкент - Семей - Шымкент. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. С этой же даты авиакомпания SCAT начнет выполнять рейсы Алматы - Урджар - Алматы, а также Астана - Урджар - Астана с частотой 6 раз в неделю каждый.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить новые международные авиамаршруты:
с 1 июня Алматы - Франкфурт (Германия), 3 рейса;
с 4 июня Алматы - Дананг (Вьетнам), 2 рейса.
Авиакомпания Fly Arystan с 4 июня: Караганда - Стамбул (Турция), 2 рейса.
В июне также возобновляется авиарейс Алматы - Маскат. Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.
С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец - 20 тыс. тенге.
Министерство транспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами
Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.
Погода в июне
По предварительным данным Казгидромета, в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории страны, выше нормы на 1°С - в Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Западно-Казахстанской области, на юго-западе Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +21-28°С на большей территории Казахстана, +17-20°С - в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, на большей части области Абай и Карагандинской области, на севере Костанайской области, в северной половине Восточно-Казахстанской области, +10-16°С в горных, предгорных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу.
Количество осадков в июне прогнозируется меньше нормы на большей территории республики, около нормы - в Павлодарской области, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, области Абай, на западе Атырауской области, на северо-востоке Карагандинской области.
31.05.2025, 19:59 117986
В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи
Заселение стадными саранчовыми вредителями может охватить до 2,1 млн га
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 31 мая, на территории Казахстана на наличие саранчи обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс. га, сообщает Минсельхоз.
В Туркестанской области обработка против мароккской саранчи практически завершена - обработано 371 786 га, в настоящее время проводится зачистка территории.
В Жамбылской области мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены. Одновременно продолжается химическая обработка против итальянского пруса на площади 27 898 га.
Мероприятия против саранчи активно проводятся в 15 регионах страны.
Согласно прогнозам, в 2025 году заселение стадными саранчовыми вредителями на территории Казахстана может охватить до 2,1 млн га. Наибольший риск сохраняется в Костанайской, Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
Напомним, в начале мая министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 миллиона гектаров - это на 1 миллион гектаров меньше, чем в прошлом году.
31.05.2025, 09:11 150836
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 31 мая, на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.
Синоптики прогнозируют дожди с грозами, на севере, северо-западе страны - град. Только на западе, юго-западе, юге, востоке ожидается погода без осадков. По республике усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей.
В Атырауской, Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской, в центре, на севере Кызылординской, на севере, юге Актюбинской, на северо-западе Костанайской, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Карагандинской, на севере, юге Жамбылской, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Туркестанской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской, на юго-востоке Павлодарской, на севере, востоке Жетысуской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
30.05.2025, 14:52 205236
Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 32 школы закрепили за медицинскими организациями, не имеющими лицензий на медицинскую деятельность, сообщили в столичной прокуратуре.
В ходе проверки выявлено, что госорган закрепил своим приказом за 32 школами медицинские организации, которые не имели соответствующих лицензий на медицинскую деятельность и необходимых санитарно-эпидемиологических заключений", - рассказали в прокуратуре.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, из числа работников санитарно-эпидемиологической, медицинской и фармацевтической сфер создана рабочая группа, которая приступила к приведению этих объектов в соответствие с требованиями законодательства о здравоохранении.
Ранее сообщалось, что детям с психическими расстройствами не выплачивали положенное пособие в Абайской области.
30.05.2025, 08:29 229826
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей территории Казахстана. Лишь на севере, юге, юго-востоке страны атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, сообщает Казгидромет.
По республике ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы - туман.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Атырауской, Мангистауской областях, на севере, востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на востоке, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +24-26 °C.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: ожидается дождь, гроза, +27-29 °C.
29.05.2025, 19:45 274291
Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности
Он привлечен к административной ответственности
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Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая около 18.00 в зоопарке Шымкента, несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение, один из посетителей перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных, сообщили в пресс-службе зоосада.
На следующий день уже был установлен правонарушитель - несовершеннолетний.
Совместно с родителями была взята объяснительная, и в соответствии с действующим законодательством РК он привлечен к административной ответственности", - сообщили в зоопарке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.05.2025, 11:33 303591
В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми
Дети дали показания в суде против опекунов
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Караганда. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - говорится в сюжете.
Шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) рассказали, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.
Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.
В детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям", - отмечает КТК.
Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.
Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.
Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.
В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023 году, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог, сообщает телеканал.
Напомним, в июне 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.
29.05.2025, 10:11 262991
В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025"
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025", организованный ведущим изданием КНР, одним из самых авторитетных и влиятельных китайских СМИ, газетой "Жэньминь жибао", передает корреспондент агентства.
Мы ведем глубокий обмен мнениями, исследуем возможности создания широкоформатного, многообразного и устойчивого механизма сотрудничества, продвигаем сотрудничество СМИ на новый уровень и вносим предложения по дальнейшему сближению стран региона и укреплению сообщества единой судьбы", - заявил на церемонии открытия заместитель главного редактора "Жэньминь жибао" Фан Цзиншань.
Страны Центральной Азии и Китай являются развивающимися странами, пережившими схожие исторические этапы, общими целями развития и схожими устремлениями к возрождению. Мы естественные члены глобального Юга и попутчики на пути к модернизации. С этой точки зрения формирование более тесного сообщества единой судьбы - насущная потребность", - отметил Фан Цзиньшань.
По его словам, "все участники механизма "Центральная Азия - Китай" - соседи, и достижения или проблемы одной стороны влияют на весь регион. Мир, развитие и стабильность - общие стремления и цели стран Центральной Азии и Китая. Поэтому мы должны объединить усилия ради общего развития, максимально реализовать потенциал региона".
Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения, невиданные за столетие, мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Совместное построение единой судьбы, укрепление солидарности, подлинный мультиполярный подход, инклюзивная глобализация и продвижение справедливого мирового порядка - все это не только историческая миссия, но и путь к общему процветанию", - подчеркнул заместитель главного редактора издания.
Газета "Жэньминь жибао" готова работать со СМИ Центральной Азии в одном направлении плечом к плечу, приняв этот форум в качестве отправной точки для дальнейшего углубления практических обменов и сотрудничества", - заключил Фан Цзиньшань.
Газета "Жэньминь жибао" эффективно использует свои ресурсные и платформенные преимущества, создавая высококачественные, многообразные и профессиональные каналы международного медиа-сотрудничества.
Газета "Жэньминь жибао" - официальный орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая, крупнейшее в мире издание с общим охватом более 1,5 млрд пользователей.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?