В Казахстане появится новый праздник

АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ -17 февраля в онлайн формате прошло празднование 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие было организовано Генеральным консульством КНР в Алматы и представительством МИД РК совместно с двумя Институтами Конфуция в Алматы, учрежденными четырьмя вузами Казахстана и Китая: КазНУ имени аль-Фараби, Ланьчжоуский университет, КазУМОиМЯ имени Абылай хана и Юго-Западный университет.

В ходе мероприятия выступили генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, замруководитель МИД РК в Алматы Руслан Маликович, генеральный секретарь Международного образовательного фонда китайского языка Чжао Линшань, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, ректор Ланьчжоуского университета, академик Китайской академии наук Ян Чуньхуа, ректор Юго-Западного университета Чжан Вэйгои проректор по учебной работе КазУМОиМЯ имени Абылай хана Асель Чакликова.

Гости отметили блестящие успехи в различных областях, достигнутые Китаем и Казахстаном с момента установления дипломатических отношений между странами 30 лет назад. Отношения между двумя странами развились от добрососедства и дружбы к вечному всестороннему стратегическому партнерству, став образцом добрососедских отношений и общего развития между странами. Гости подчеркнули важную роль двусторонних отношений в экономическом и социальном развитии двух стран, а также региональной стабильности и выразили уверенность в светлом будущем китайско-казахстанских отношений.

На мероприятии были продемонстрированы рекламные ролики двух Институтов Конфуция в Алматы, в которых была показана история развития и достижения Институтов. Преподаватели и студенты четырех вузов-соучредителей выступили с яркой концертной программой, чтобы отметить 30 годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном и выразить добрые пожелания Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине.