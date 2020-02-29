В Казахстане предложили праздновать Наурыз 9 дней

Фото: akimat-pvl.gov.kz

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций презентованы новые подходы празднования Наурыза мейрамы, передает Kazakhstan Today.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, на первом заседании новой дискуссионной площадки "Азаматтык алан" были предложены новые подходы в проведении праздника Наурыз мейрамы. В частности, озвучено предложение о введении нового регламента проведения праздничных мероприятий с 14 по 22 марта.

Эксперты предложили проведение 9-дневного цикла тематических мероприятий:

14 марта - Корісу (Амал) куні - День встреч с родственниками и друзьями;

15 марта - Шежіре куні - День памяти;

16 марта - Жайлау куні - День бережного отношения к природе;

17 марта - Волонтерлердін катысуымен игі істер куні/дархандык куні - День добрых дел с привлечением волонтеров;

18 марта - Шымырлык пен шеберлік куні - День спорта и ремесла;

19 марта - Зияткерлік куні - День мудрости и знаний;

20 марта - Жоралгы куні - День семейных традиций и хороших привычек;

21 марта - Улттык тагамдар куні - День национальных блюд;

22 марта - Букара куні - День весеннего равноденствия, праздник обновления и начала новой жизни.

Как отметили участники пресс-конференции, празднование по-новому Наурыза мейрамы приведет к возрождению традиций и обычаев казахского народа, укреплению общеказахстанских духовных ценностей, сохранению национальной идентичности, развитию культуры межэтнических отношений, укреплению дружбы и доверия в обществе, сообщает ortcom.kz .

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