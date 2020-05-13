В Казахстане продлены сроки инвалидности на 3 месяца

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Порядка 18,3 тыс. инвалидам автоматически продлены сроки инвалидности на 3 месяца, передает Kazakhstan Today.

Министерством труда и социальной защиты населения РК приняты дополнительные меры поддержки лиц с инвалидностью.

Инвалидам, у которых сроки переосвидетельствования наступили за месяц до введения режима чрезвычайного положения и в период его действия (с 16 февраля по 10 мая включительно), и не прошедшим переосвидетельствование, срок инвалидности продлен автоматически на 3 месяца с ранее установленной даты переосвидетельствования. При этом лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования пришелся на февраль, месяц засчитан полностью", - пояснили в Минтруда.

Данные меры приняты в целях оказания социальной поддержки лиц с инвалидностью, а также соблюдения карантинных мер после окончания режима ЧП. Автоматическое продление инвалидности позволяет исключить скопление людей в процессе оформления документов на медико-социальную экспертизу и снизить риск инфицирования граждан.

Кроме того, сроки реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, также продлены на 3 месяца. Сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими вспомогательными средствами реабилитации.

Также на 3 месяца продлены все льготы и меры социальной поддержки лиц с инвалидностью. Выплаты пособий будут осуществляться по ранее установленной группе инвалидности, степени утраты трудоспособности.

Стоит отметить, что при изменении состояния здоровья, лица с инвалидностью имеют право на переосвидетельствование ранее установленного срока инвалидности, утраты трудоспособности.

В Минтруда напомнили, что переосвидетельствование необходимо пройти в течение месяца со дня назначенного срока переосвидетельствования.

К примеру, если срок переосвидетельствования наступил 20 марта текущего года, срок автоматически продлен до 20 июня, и инвалид должен пройти переосвидетельствование до 20 июля", - пояснили в ведомстве.

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