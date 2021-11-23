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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В Казахстане разработали уникальное приложение для криминалистов. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По поручению министра внутренних дел оперативно-криминалистическим департаментом МВД разработано мобильное приложение "Справочник криминалиста", сообщила Турлыбек.
Приложение было презентовано на конкурсе "Лучший следователь, дознаватель и криминалист МВД РК".
Справочник криминалиста" будет интересен и нужен курсантам и слушателям ведомственных вузов МВД, студентам, преподавателям юридических вузов. Справочник систематизирован по разделам, удобен для пользования и доступен даже при отсутствии Интернета", - заявила спикер.
По ее словам, справочник является уникальным в своём роде и по функциональности аналогов данного приложения на территории СНГ не имеется. Вместе с электронной версией мобильного приложения "Справочник криминалиста" подготовлен и книжный вариант.