НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - В летний период в Казахстане резко возросла материнская смертность на фоне пандемии COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Резкий подъем материнской смертности зарегистрирован в летний период (июнь, июль, август) текущего года и связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в целом по стране, на данный период приходится 63% смертности от всего количества случаев. Основной причиной смертности беременных и послеродовых женщин явились COVID-19 и постковидные осложнения (57%), показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 составил 20,6 на 100 тысяч живорожденных", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ответ на запрос депутатов.

По его словам, в 2020 году в республике показатель материнской смертности составил 36,5 на 100 тыс. живорожденных, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года в 2,6 раза. Вместе с тем показатель без учета смертности от коронавирусной инфекции составляет 15,9 на 100 тысяч живорожденных.

В период пандемии 2020 году в стране зарегистрировано 10 259 беременных, инфицированных COVID-19 и пневмоний, что составило 5% из всего зарегистрированных случаев. Из них 29% женщин находились в крайне тяжелом состоянии (2971), 99,2% выздоровели (9852), 0,8% с летальным исходом", - уточнил министр.

Цой поделился, что, согласно опубликованным информациям Всемирной организации здравоохранения, у беременных женщин, зараженных коронавирусом COVID-19, чаще наблюдаются серьезные осложнения, требующие госпитализации и искусственной вентиляции легких, вероятность увеличения материнской смертности составила с 8,3% до 38,6% (12 190 и 56 700 случаев) в 118 странах мира.

В условиях текущей пандемии часть "избыточных" смертей от экстрагенитальных заболеваний связана не только с инфекционным агентом, но и вызвана карантинными мероприятиями и их последствиями, а также с перегруженностью систем здравоохранения и поздним обращением женщин за медицинской помощью", - объяснил глава Минздрава.

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