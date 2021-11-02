В Казахстане стартовал контрольный обход в рамках переписи населения

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Казахстане 1 ноября стартовал контрольный обход в рамках переписи населения. Данный этап продлится до 8 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для обеспечения полноты учета населения и проверки достоверности качества данных при проведении переписи населения 2021 года проводятся контрольные мероприятия. Функции контроля позволяют убедиться в том, что каждое жилище посещено интервьюером и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов", - сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Инструкторы-контролеры совместно с интервьюерами в течение 7 дней после завершения переписи населения проводят контрольный обход респондентов с охватом 10% жилищ на каждом счетном участке.

Как пояснили в пресс-службе, по состоянию на 1 ноября переписью населения охвачено 19 450 179 человек, или 100,2% от населения страны (на 1 августа население страны составляло 19 029 507 человек).

Напомним, что в рамках мероприятия, помимо постоянно проживающих в стране граждан, переписывается и временно отсутствующее в стране население: командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи), выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе "Болашак" и по обмену, туристы и граждане временно выехавшие за пределы страны по разным причинам, временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

Согласно методологии проведения переписи населения по итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению.

Под "наличным населением" подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населенном пункте в период проведения переписи. В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. То есть здесь учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе, а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

В категории "Постоянное население" отразятся помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие - это выехавшие на определенный период за пределы населенного пункта, в котором проживают. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе либо для иных целей.

Функция онлайн-переписи также доступна до 8 ноября. Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu", - отметили в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Завершен основной этап переписи населения. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.