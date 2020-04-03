Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - С 1 апреля в Казахстане стартовал республиканский конкурс детского рисунка "Животные - мои друзья", передает Kazakhstan Today.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.

Работы можно выполнять в любой технике изобразительного искусства: живопись, графика, аппликация, коллаж, компьютерная графика. Главное условие - работы должны быть авторскими и оригинальными. Каждый участник может представить от одной до трех композиций. Также приветствуются эссе к представленной художественной работе.

Работы принимаются с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Идею конкурса задолго до начала карантина подали сами дети, которые неравнодушно, во многих случаях с болью реагировали на жестокое обращение взрослых с домашними животными и бесцельное истребление дикой природы. Для детей этот конкурс станет возможностью выразить свою личную позицию к мировой проблеме сохранения биологического баланса, а также позволит с пользой провести время в вынужденном карантине", - уверена инициатор мероприятия, уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.

Главный приз конкурса - участие в художественной выставке детского рисунка в Вене (по окончании пандемии COVID-19) предоставлен Компанией "Edu Stream". Победители также получат дипломы и ценные призы от Министерства культуры и спорта РК, предусмотрены и поощрительные призы от партнера проекта торговой марки "Настоящий Буратино"! Работы победителей украсят билборды центральных улиц всех регионов Казахстана. Все участники получат электронные дипломы.

Оценивать детское творчество будет авторитетное жюри, куда войдут организаторы конкурса, видные деятели культуры, искусства Казахстана.

Победителей выберут в четырех возрастных категориях. Подведение итогов конкурса состоится 5 июля 2020 года. Имена победителей объявят во время торжественной церемонии в Алматы в конце лета.

Конкурс проводится под эгидой президента Казахстана, при поддержке программы ООН по окружающей среде в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды, Министерства образования и науки, Министерства культуры и спорта, при участии Общественного фонда "Дети рисуют мир" и генерального партнера компании "Edu Stream", партнера "Настоящий Буратино".

Работы конкурсантов принимаются в оригинале на почтовый адрес: Республика Казахстан, город Алматы, 050026, улица М. Ауэзова, 14-а, Общественный Фонд "Дети рисуют мир". На конкурс "Животные - мои друзья". А также на электронную почту: alembala.kz@gmail.com. Подробности участия на сайте: www.alembala.kz.

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