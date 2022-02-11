В Казахстане участников беспорядков пытаются выставить случайными прохожими - депутат мажилиса

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На сегодняшний день случайно задержанных людей уже нет в СИЗО. Это граждане, по которым конкретно имеются доказательства участия в той или иной мере в тех событиях. Да, по всем фактам, где полномочия были превышены, может даже с неоправданной жестокостью (мы не оправдываем действия органов правопорядка) - по каждому из них возбуждены уголовные дела и, скорее всего, еще будут возбуждаться", - цитирует Бижанову "Sputnik Казахстан".
Расследование ведется в рамках законодательства, без "эмоционального всплеска, который присутствовал в первые дни", отметила депутат в ходе круглого стола.
Она также заявила, что государство проигрывает информационную войну с псевдоактивистами после беспорядков, пишет Zakon.kz.
Надо признать, что государство проигрывает информационную войну. Конечно, есть тайна следствия, есть сроки проведения расследования, но здесь не одна Генпрокуратура должна участвовать. Я хочу сказать так: официальные СМИ в те январские дни, когда мы все сидели без доступа к интернету, были единственным источником информации. И вот эту волну, объем зрителей, который собрала наша уважаемая официальная пресса, нельзя терять и сейчас. Надо удержать эту волну. И сейчас вы также должны массированно подавать информацию, как делается это в развитых странах. Посмотрите, как ВВС это подают, каждые полчаса идет информация. Почему не показываются каждые полчаса эти события? Как громили города, как издевались над сотрудниками полиции, как издевались над военными, как поджигали их, как избивали. Есть отдельные публикации, но большую часть информационного пространства сейчас заполняет эта массовая истерия. Этого не должны мы допускать, потому что сильно падает уровень доверия общества к органам правопорядка", - заявила Бижанова.
Как считает депутат, необходимо цепко держаться принципа верховенства закона, и виновные должны быть наказаны, а МВД, Генпрокуратура и Министерство информации и общественного развития, используя доказанные ложные публикации, должны доводить до населения.
Ранее о попытках увести террористов от ответственности заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
Многие боевики покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по другому замаскировался. Сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие", - сказал он.