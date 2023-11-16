08.11.2023, 10:27 19901
В Казахстане ускорят внедрение 5G
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G.
Вместе с тем для ускоренного внедрения технологии требуется устранить ряд регуляторных барьеров, существенно влияющих на сроки запуска станций связи. Это касается упрощения процедур монтажа оборудования, приведения санитарных правил в соответствие с мировыми стандартами, своевременного предоставления земельных участков и т.д.
Алихан Смаилов напомнил, что по поручению главы государства работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. В этой связи премьер-министр обозначил необходимость оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.
На совещании было также отмечено, что в октябре текущего года в тестовом режиме осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.
В целом, таким образом, к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будет осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования.
Премьер-министр подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом.
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16.11.2023, 14:25 2691
Сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Жанна Асанова в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Также она предложила расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК и законодательно закрепить инструкцию взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм.
По словам Жанны Асановой, эффективная профилактика насилия требует комплексного подхода.
Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи. Все беззащитные должны знать, что государство не только их защитит, но и предпримет все возможные ответные насилию действия, подчеркивающие паритетность партнерских прав", - заявила депутат.
Она подчеркнула, что каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания.
Особая ответственность лежит на сотрудниках правоохранительных органов, судебных инстанций. Именно они должны идти в авангарде преобразований, направленных на установление справедливости и торжества законности в обществе", - добавила она.
Между тем депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, зачитывая свой запрос, заявила, что проект закона, предусматривающий в Казахстане ужесточение наказания и ответственности педофилов в виде пожизненного заключения и механизмы признания насилия преступлением, не вошел в мажилис, информирует sputnik.kz.
Поправки в концепции закона предусматривают механизмы признания насилия преступлением, наказания педофилов в виде пожизненного заключения, ужесточения общего наказания и ответственности. Жаль, что по непонятным причинам закон еще не вошел в мажилис", - подчеркнула она.
Заинтересованные лица, по словам депутата, не дали правительству дать заключение по законопроекту, который четко защищает женщин и детей.
При вмешательстве определенных "заинтересованных" групп общественного влияния нормы указанного закона в правительстве не поддержали. По разным причинам закон еще не вошел в мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, что еще столько женщин сломают свою судьбу", - заявила Жулдыз Сулейменова.
Напомним, за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
16.11.2023, 11:07 8191
Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ
АФМ завершил досудебное расследование
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Актау. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении руководства АО "Озенмунайгаз".
В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО "ОМГ" Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО "ОМГ" Е. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.
Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
Напомним, в июне стало известно о задержании бывшего заместителя гендиректора "Озенмунайгаза".
15.11.2023, 10:42 37671
Около 100 граждан Казахстана покинули сектор Газа Дополнено
Фото: МИД РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда", - проинформировали в МИДе.
Отмечается, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. В этой связи казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава.
После того как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, правительством РК будет направлен эвакуационный борт", - пояснили в ведомстве.
Дополнено 15.11.2023, 18.00
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Каир и размещены в гостинице, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку. Вместе с тем решаются вопросы документирования граждан РК и членов их семей", - проинформировали в министерстве.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
15.11.2023, 07:41 43271
Опубликована деловая программа международной конференции AI Journey 2023
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Восьмая международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. В этом году перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.
22 ноября в научном треке выступят профессор отдела электроники и коммуникационных наук Индийского статистического института Свагатам Дас, доктор компьютерных наук Индонезийского технократического университета Деди Дарвис, лектор по киберстратегии и мобильности 3.0 Яник Харрель и другие ведущие мировые эксперты. В формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также в рамках параллельных стримов участников ждет большое количество докладов, посвященных самым разным направлениям в ИИ: сильный искусственный интеллект (AGI), мультимодальные модели (M3), компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), обработка естественного языка (NLP), графы (Graphs) и многое другое.
Во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.
23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.
Международными бизнес-спикерами выступят основатель Tech Whisperer Limited Джасприт Биндра, автор книги "Бизнес-стратегия ИИ в Африке" Джанет Савари, экс-технический директор Careem Стивен Крюгер, председатель VERO AI и Verofax Limited Кох Чен Тьен и директор Исследовательского центра робототехники с ИИ MyEdu Джеффри Ту Чуан Тан, а также другие эксперты бизнеса.
В этот день будут определены победители национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта", организованной АНО "Цифровая экономика" и Альянсом в сфере ИИ.
24 ноября - заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений на благо общества и устойчивого развития. В рамках ESG-трека будут рассмотрены вопросы применения ИИ для энергоперехода и решения климатических вопросов, сохранения биоразнообразия, развития образования и социальной сферы.
Подробнее о программе AI Journey 2023 - на сайте конференции. Там же будет доступна прямая трансляция мероприятия.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
В этом году мы пригласили выступить одних из самых авторитетных международных экспертов из стран БРИКС и Юго-Восточной Азии, которые представят лучшие практики разработки и использования технологий искусственного интеллекта и обсудят перспективные направления сотрудничества. Интерес к искусственному интеллекту сегодня объединяет десятки стран и миллионы людей. И чем больше мероприятий масштаба AI Journey будет проводиться в России и мире, тем динамичнее будет развиваться эта главная технология XXI века. Приглашаю всех присоединиться к путешествию в мир искусственного интеллекта.
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ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
14.11.2023, 16:12 63471
В сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам
Ученики посещали запрещенные сайты в кабинетах информатики
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка в школах Алматинской области выявила факты свободного доступа учеников к нежелательным и запрещенным интернет-контентам.
По данным прокуратуры Алматинской области, нарушения выявлены в 425 школах области. В кабинетах информатики ученики посещали сайты суицидального и порнографического содержания.
На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу интернет на подобные сайты. Вместе с тем по иску прокуроров указанные интернет-ресурсы (количество - 8) признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране", - сказано в сообщении ведомства.
Вместе с тем за допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников.
Напомним, в начале текущего года в соцсетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. В связи с этим было принято решение создать черный список сайтов для школьников.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в стране зарегистрировано 155 фактов совершения суицида и 309 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних.
14.11.2023, 10:49 72316
АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане
Руководитель и главный специалист филиала подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Системная проблема в сфере газификации на территории области Улытау установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного департаментом АФМ по области анализа. По результатам проведенных оперативных мероприятий при координации прокуратуры области зарегистрировано досудебное расследование.
Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий", - сообщили в АФМ.
В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
14.11.2023, 09:33 75166
В Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов
Фото: акимат Астаны
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане производится снос ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов.
Жилой комплекс расположен в районе Алматы, на пересечении улиц Ш. Калдаякова и К. Азербаева. Застройщиком ТОО "Global Millennium" были вбиты сваи, вырыт котлован, залит фундамент и возведен 1-й этаж. Ранее застройщиком не были выполнены условия договора и начато самовольное строительство объекта. Застройщик за нарушение строительных норм был привлечен по статье 316 (без соответствующей проектно-сметной документацией), статье 319 (незаконное строительство производственных, жилых объектов без соответствующего права на землю), части 1 статьи 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров), части 1 статьи 463 (осуществление действий без разрешения) КоАП с выдачей предписания", - проинформировали в столичном акимате.
Сообщается, что в отношении генерального подрядчика ТОО "DBK-Engineering" был составлен протокол по статье 313, часть 2, кодекса (как совершение действий, указанных в части первой настоящей статьи, повлекшее за собой потерю прочности, устойчивости зданий, строений, их частей или отдельных конструктивных элементов).
Специализированный межрайонный экономический суд поддержал иск управления контроля и качества городской среды города и обязал застройщика снести ЖК.
13.11.2023, 14:00 105576
На дорогах Алматы с начала года выявлено более полутора миллионов нарушений ПДД
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на дорогах Алматы выявлено 1 582 980 нарушений правил дорожного движения, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Как сообщила Салтанат Азирбек, за 10 месяцев текущего года за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1718 водителей. Прав были лишены 2443 автолюбителя.
Спикер также рассказала, что с начала года в городе зарегистрировано 2991 ДТП, в которых 84 человека погибли, еще 3211 получили травмы.
В ДП Алматы также напомнили, что с 1 декабря по 1 марта водители обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?