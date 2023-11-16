В Казахстане ускорят внедрение 5G

На сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G.





Вместе с тем для ускоренного внедрения технологии требуется устранить ряд регуляторных барьеров, существенно влияющих на сроки запуска станций связи. Это касается упрощения процедур монтажа оборудования, приведения санитарных правил в соответствие с мировыми стандартами, своевременного предоставления земельных участков и т.д.





Алихан Смаилов напомнил, что по поручению главы государства работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. В этой связи премьер-министр обозначил необходимость оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.





На совещании было также отмечено, что в октябре текущего года в тестовом режиме осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.





В целом, таким образом, к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будет осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования.





Премьер-министр подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом.