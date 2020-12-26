В Казахстане утвердили правила допуска в детские сады детей, не получивших плановые прививки

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана подписал указ "Об утверждении Правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, допуск к посещению дошкольных организаций детей, не получивших плановые профилактические прививки по причине наличия постоянных медицинских противопоказаний или иных причин, осуществляется с учетом достижения порогового уровня коллективного иммунитета в группах, классах (за исключением групп коррекционного типа).

При формировании групп в дошкольных организациях допускается такое количество детей, не получивших плановые профилактические прививки (по причинам наличия постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок и другим), при котором обеспечивается достижение порогового уровня коллективного иммунитета. Пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций соблюдается на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе. Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%. При комплектовании групп дошкольных организаций с учетом порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета учитывается количество детей, получивших и не получивших прививки", - сказано в правилах .

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