В Казахстане утвердили правила торговли оружием

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК подписал приказ от 1 июля 2019 года "Об утверждении Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему".

Реализация гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно схожих с оружием изделий допускается только юридическими лицами - поставщиками из торгового зала, сообщает zakon.kz

Юридическим лицам-поставщикам допускается осуществлять предпродажную подготовку и регулировку оружия.

Юридические лица-поставщики:

- продают оружие и патроны к нему, имеющие сертификат соответствия органа по подтверждению соответствия и заключение о соответствии криминалистическим требованиям;

- обеспечивают учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранение учетной документации в течение десяти лет;

- представляют в государственную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого служебного и гражданского огнестрельного нарезного оружия в порядке, установленном Правилами формирования Государственной пулегильзотеки.

Контрольные отстрелы отечественного оружия производят предприятия-изготовители с внесением соответствующих записей в заводских паспортах.

Контрольные отстрелы импортного оружия производятся органами внутренних дел;

- представляют в органы внутренних дел ежемесячно сведения о приобретенном и проданном служебном и гражданском оружии и патронах к нему и их покупателях в установленном уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия порядке;

- обеспечивают сохранность и безопасность его хранения;

- обеспечивают знание персоналом законодательства РК об обороте оружия;

- ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным периодом, представляют в МВД РК годовой отчет о ввезенном оружии и патронах к нему и их реализации;

- исключают доступ к местам размещения и хранения оружия и патронов (за прилавок) посторонних лиц, а также работников магазина, не имеющих допуск к оружию;

- при продаже оружия, подлежащего регистрации в органах внутренних дел, продавцы производят сверку разрешения на приобретение оружия с оригиналом удостоверения личности или паспорта покупателя;

- сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 джоуля (Дж) и калибра до 4,5 миллиметра включительно, конструктивно сходные с оружием изделия продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим восемнадцати летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после представления справок об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний к владению оружием и о прохождении проверки знаний правил безопасного обращения с оружием. Представленные покупателем справки и копии удостоверений личности подшиваются и хранятся с учетной документаций десяти лет. Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение;

- обеспечивают наличие в торговом зале компьютерного оборудования с программным обеспечением, подключенным к серверу информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование" (ИС ГБД ЕЛ);

- принимают на комиссионную продажу гражданское и служебное оружие в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящих Правил.

Юридическим лицам-поставщикам не допускается продавать на территории республики:

- оружие юридическим и физическим лицам, не имеющим разрешений на приобретение конкретного вида и типа оружия, за исключением случаев предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил;

- оружие и патроны, не прошедшие сертификации в порядке, установленном законодательством в сфере технического регулирования, оружие без номера и клейма, а также патроны без маркировки и знака соответствия государственным стандартам на первичной упаковке;

- патроны юридическим лицам, не имеющим разрешений на приобретение конкретного вида и типа оружия, за исключением Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов, а также физическим лицам, не имеющим разрешений на хранение или хранение и ношение соответствующего вида и типа оружия, а также при статусе этих разрешений в ИС ГБД ЕЛ "недействительное" или при его отсутствии в ИС ГБД ЕЛ.

Патроны, реализуются Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным и правоохранительным органам при соответствии наименованиям патронов и кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением коллегии ЕЭК.

Реализация производится на основании договора или иного акта оформленного в соответствии с Гражданским кодексом РК;

- патроны физическим лицам, имеющим разрешения на хранение и ношение оружия, полученного во временное пользование;

- огнестрельное оружие с нарезным стволом, не прошедшее контрольный отстрел;

- приспособления для бесшумной стрельбы и прицелы (прицельные комплексы) ночного видения к оружию, за исключением прицелов для охоты;

- оружие и патроны, запрещенные к обороту на территории РК в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона;

- оружие и патроны в помещениях, где продаются иные виды товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию;

- иные виды товаров, кроме гражданского и служебного оружия, патронов к нему, охотничьего пороха, спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию;

- конструктивно сходные с оружием изделия, не имеющие сертификата соответствия;

- оружие и патроны не прошедшее испытаний на соответствие криминалистическим требованиям;

- оружие и патроны к нему при предъявлении разрешения на приобретение оружия или патронов со статусом в ИС ГБД ЕЛ "недействительное" или при его отсутствии в ИС ГБД ЕЛ.

- оружие и патроны, в том числе не подлежащие регистрации, а также конструктивно сходные с оружием изделия, лицам, не достигшим восемнадцати летного возраста, имеющим не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение преступления, медицинские противопоказания к владению оружием и не прошедшим подготовку по безопасному обращению с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием;

- оружие, патроны и охотничий порох не из торгового зала или помещения для хранения оружия и патронов;

- оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел;

- оружие и патроны, технически непригодные для эксплуатации;

- оружие без номера и клейма, а также патроны без знака соответствия стандарту;

- огнестрельное оружие с нарезным стволом, не прошедшее контрольный отстрел с представлением в Государственную пулегильзотеку отстрелянных пуль и гильз;

- оружие и патроны, полученные во временное пользование;

- оружие и патроны, находящиеся под таможенным контролем;

- патроны к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, снаряженные гражданами для личного использования;

- газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, запрещенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения, а также газовое оружие, способное причинить на расстоянии более одного метра повреждение, не опасное для жизни человека, но влекущее длительное расстройство здоровья на срок более двадцати одного дня либо значительную стойкую утрату трудоспособности на десять и более процентов;

- макеты массогабаритные, изготовленные из боевого оружия.

Юридическим лицам-поставщикам не допускается:

- размещение помещения для хранения оружия и патронов к нему и торговли ими в жилых домах (жилых зданиях), на территориях развлекательных заведений, торговых объектов, в которых осуществляется торговля иными видами товаров, организаций образования, здравоохранения и культуры, спортивных объектов, гостиниц, объектов общественного питания, вокзалов, станций, линий метрополитена, портов, аэропортов, аэродромов;

- передача "в руки" покупателю, а также посетителям магазина огнестрельного оружия без предъявления ими разрешения на приобретение оружия и документа, удостоверяющего личность;

- выставление в торговом зале оружия в состоянии, позволяющем производство выстрела;

- привлекать к работе с оружием, патронами и охотничьим порохом лиц, не достигших восемнадцати летнего возраста, имеющих судимости, медицинские противопоказания к владению оружием и не прошедших проверку знаний правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Допуск к работе с оружием, патронами и охотничьим порохом оформляется в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему не дает права на открытие филиалов юридических лиц, дополнительных торговых точек, созданных для торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

Юридическое лицо-поставщик не вправе осуществлять иную предпринимательскую деятельность, за исключением деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению, экспонированию, ввозу и вывозу данных видов оружия, приобретению, ввозу, вывозу и торговле запасными частями к нему, спортивными товарами, охотничьими и рыболовными принадлежностями, гражданскими пиротехническими веществами и изделиями с их применением бытового назначения, а также открытию и функционированию стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов.

Приобретение, хранение, учет, реализация, использование, перевозка, уничтожение, ввоз, вывоз гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением осуществляется в порядке, установленном приказом министра внутренних дел от 8 апреля 2015 года №319.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (16 июля).

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