В Казахстане в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане 1 ноября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе и севере гололед, на севере низовая метель, на юге гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области утром и днем ожидается усиление ветра до 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, ночью в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области туман.

В Туркестанской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

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