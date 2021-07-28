В Казахстане временно заблокирована соцсеть LinkedIn

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Министерство информации и общественного развития Казахстана сообщило о блокировке интернет-ресурса LinkedIn, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе МИОР РК, в ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn выявили ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.

В ведомстве отметили, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и внутренним правилам интернет-ресурса LinkedIn.

В пользовательском соглашении LinkedIn указано, что "размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам". Более того, в правилах размещения рекламы интернет-ресурса LinkedIn содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр", - уточнили в пресс-службе МИОР.

В соответствии с требованиями закона "О связи" министерство направило в адрес администрации Linkedin уведомление с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по удалению соответствующих материалов.

К сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было. Доступ к ресурсу был ограничен в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона о связи. В случае устранения LinkedIn нарушений законодательства доступ к ресурсу будет восстановлен", - говорится в сообщении.

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