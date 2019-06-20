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В Казахстане за два дня задержали 77 автоугонщиков

19.06.2019, 19:15 4915
В Казахстане за два дня задержали 77 автоугонщиков
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в ходе масштабной полицейской операции "Угон" за два дня раскрыто 52 преступления и задержано 77 автоугонщиков, передает Kazakhstan Today.
 

За два дня операции "Угон" раскрыто 52 кражи и угона автотранспортных средств, задержано 77 автоугонщиков. Законным владельцам возвращено 57 похищенных транспортных средств. Проверено около 2000 станций технического обслуживания, частных автомастерских, гаражных кооперативов и автостоянок в результате чего выявлено 8 автомашин, находящиеся в розыске", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

 
Также, по данным ведомства, в рамках операции отработано более 900 пунктов авторазборов и мест сбыта автозапчастей. Изъято 25 наименований похищенных запасных частей.
 

В Атырауской области задержан преступник, находившийся в розыске 

 
с 2007 года за совершение угона автомашины. На территории Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей задержано трое граждан Российской Федерации, совершившие угоны автомашин различных марок. На территории Костаная задержан житель Павлодара, который с помощью технического средства "код-граббер" вскрывал автомашины и похищал имущество. Его причастность к двум фактам кражи крупных сумм денег из салонов автомашин доказана", - рассказали в пресс-службе. 
 
МВД призывает автовладельцев к соблюдению мер безопасности и сохранности транспортных средств. Необходимо парковать автомобили на охраняемых стоянках и парковках, оборудованных камерами видеонаблюдения и освещением. Устанавливать надежные системы автосигнализаций и другие противоугонные технические средства. Не оставлять в салоне автомашин документы и ценные вещи.
 
Также в МВД отметили, что в рамках Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечения их возврата от 25 ноября 2005 года налажено взаимодействие с правоохранительными органами стран СНГ в противодействии криминальному автобизнесу.
 
Как сообщалось ранее, трое жителей Карагандинской области угнали машину в столице, избив и похитив ее водителяРецидивиста задержали в Алматы при попытке угона дорогого внедорожника. Житель Алматы угнал иномарку, чтобы добраться домой.
 

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