Житель Алматы угнал иномарку, чтобы добраться домой

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Медеуском районе Алматы, на парковке одного из торговых центров, мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться домой, передает Kazakhstan Today.

Угонщик был задержан. Домой доехать он не успел, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Со слов задержанного, на совершение угона его подтолкнуло желание добраться домой. 27-летний мужчина вскрыл автомобиль подручными средствами, завел его и уехал. Во время прочесывания вверенной территории злоумышленника по ориентировке, поступившей на пульт 102, нашли патрульные полицейские. Дорога угнанной "Мазде" была блокирована на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В полиции отметили, что в отношении подозреваемого в настоящее время проводится досудебное расследование, свою вину он признает полностью.

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