Житель Алматы угнал иномарку, чтобы добраться домой

Угонщик был задержан. Домой доехать он не успел, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Со слов задержанного, на совершение угона его подтолкнуло желание добраться домой. 27-летний мужчина вскрыл автомобиль подручными средствами, завел его и уехал. Во время прочесывания вверенной территории злоумышленника по ориентировке, поступившей на пульт 102, нашли патрульные полицейские. Дорога угнанной "Мазде" была блокирована на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.
В полиции отметили, что в отношении подозреваемого в настоящее время проводится досудебное расследование, свою вину он признает полностью.
Как сообщалось ранее, в Алматы задержали двух мужчин, причастных минимум к 11 автоугонам. Также в городе задержали три группировки автоугонщиков и еще одного серийного угонщика, который вскрывал "Мазды" и ВАЗы путем подбора ключа.
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