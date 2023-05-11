В Казахстане за месяц снизились цены на жилье   

При этом количество сделок по купле-продаже жилья в апреле показало рост

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на рынке жилья по всем сегментам за месяц показали снижение, - В Казахстане цены на рынке жилья по всем сегментам за месяц показали снижение, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.





В частности, новое жилье подешевело на 0,6%, перепродажа квартир - на 1,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5%", - проинформировали в бюро.





Фото: Бюро национальной статистики





По данным пресс-службы, за год (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 3,8%, продажи нового жилья - на 7,8%.





Кроме того, арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 27,6%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе - на 25,4% и Актау - на 24,8%. На вторичном рынке жилья наибольший рост цен в городах Семее (31,6%), Кызылорде (30,2%), Актау (24,8%), Костанае (23,2%) и Актобе (22,4%), а на рынке аренды жилья - Кокшетау (45,5%), Петропавловске (45,2%), Алматы (43,9%), Актау (41,1%) и Костанае (40,8%)", - проинформировали в бюро.





Фото: Бюро национальной статистики





При этом количество сделок по купле-продаже жилья в апреле показало рост.





Так, в прошлом месяце количество зарегистрированных сделок составило 31 445, из них 8096 по индивидуальным домам и 23 349 по квартирам. По сравнению с мартом 2023 года (24 273) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 29,5%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (5559 - 17,7%) и Астана (4772 - 15,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 342 единицы (1,1%)", - заявили в пресс-службе.





Фото: Бюро национальной статистики





По данным бюро, в сравнении с мартом 2023 года в апреле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Костанайской (на 46,2%), Мангистауской (на 45,5%) и Актюбинской (на 45,2%) областях. Вместе с тем положительная динамика наблюдается по всем регионам страны.





По сравнению с мартом 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 29,7% (на 5351 сделку). Всего в апреле по квартирам совершено 23 349 сделок - это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в апреле их было оформлено 8830. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы и Астану (41,2%)", - заявили в пресс-службе.





Фото: Бюро национальной статистики





Также по сравнению с мартом 2023 года в апреле количество сделок по индивидуальным домам выросло на 29% (на 1821 сделку) и составило 8096. Увеличение наблюдается во всех регионах. Так, наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Алматинской (+248 сделок), Мангистауской (+142 сделки) областях и в городе Шымкенте (+131 сделка).





Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 40,1%, тогда было зарегистрировано 52 520 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (на -68,2%).





Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Уменьшение в динамике также наблюдается в количестве сделок января-апреля 2023 года к январю-апрелю 2022 года и составляет -48%", - добавили в пресс-службе.



