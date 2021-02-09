В Казахстане закрыли 10 участков автодорог республиканского значения

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - По данным РГП "Казгидромет" объявлено 8 штормовых предупреждений, в том числе для Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 10 участков автодорог республиканского значения:





- в Карагандинской области: Екатеринбург - Алматы, граница Акмолинской области - Темиртау (1353-й - 1425-й километры); Кызылорда - Павлодар, посёлок Молодежный - граница Павлодарской области (1066-й - 1135-й километры);





- в Акмолинской области: Екатеринбург - Алматы (1291-й - 1353-й километры); Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (16-й - 200-й километры), Нур-Султан - Щучинск (18-й - 231-й километры);





- в Павлодарской области: Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1206-й километры), Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (200-й - 254-й километры);





- в Алматинской области: Ушарал - Достык (83-й - 184-й километры);





- в Восточно-Казахстанской области: Усть-Каменогорск - Семей (10-й - 198-й километры).

Наблюдается скопление автотранспорта: на автодороге Нур-Султан - Караганда (67 фур и 70 человек), Нур-Султан - Щучинск (240 единиц техники и 650 человек); в Акмолинской области на автодорогах Екатеринбург - Алматы, вблизи поселка Аршалы (37 единиц техники и 107 человек), Щучинск - Нур-Султан, на посту-рубеже Щучинск (200 единиц техники и 575 человек); в ВКО на автодороге Усть-Каменогорск - Семей, вблизи Семея и поселка Герасимовка (17 автомобилей и 45 человек); в Карагандинской области (264 единицы техники и 630 человек, из них в 17.30 из Темиртау в Нур-Султан выдвинулась автоколонна в количестве 150 единиц - 110 легковых и 40 единиц техники).

В пункте обогрева в поселке Осакаровка Карагандинской области размещено 19 человек.

Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 108 пунктов обогрева.

С 7 февраля в Ситуационном центре МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор" аналогичные штабы функционируют в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Всего в неотложных работах задействовано 307 человек и 182 единицы техники, в том числе МЧС (8 человек и 4 единицы техники), МВД (37 человек и 19 единиц техники), дорожные службы (254 работников и 155 единиц техники) и МИО (8 работников и 4 единицы техники).

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