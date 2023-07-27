В Казахстане завершилась легализация иностранных автомобилей: что делать тем, кто не успел

Владельцам будет предоставлено право поставить автомобили на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане

Фото: Polisia.kz

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 июля завершился прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, что делать владельцам автомобилей, которые не были сняты с учета прежней регистрации.





Всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации. Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане, если автомобиль будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране", - разъяснили в МВД.





В ведомстве уточнили, что при постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан. В свидетельстве о регистрации будут указываться записи "временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан".





Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию "Правительство для граждан".





Если граждане Казахстана решать вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.





В случае если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.





Прием заявлений на легализацию иностранных автомобилей проводился с 23 января, напомнили в МВД. За этот период легализовано более 196 тысяч автомобилей. Также поставлено на казахстанский учет свыше 12 тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года.