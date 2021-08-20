В казахстанских ЦОНах отменяют обязательное бронирование

Фото: правительство для граждан

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - С 23 августа казахстанцы могут посещать городские ЦОНы без обязательного бронирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При этом прием с проверкой статуса через систему Ashyq сохраняется.

Обязательное бронирование было главным требованием санитарных врачей.

Подобный режим работы не позволял принять всех, а дата брони зачастую растягивалась на недели вперед. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования посещения. При этом возможность забронировать посещение электронным способом остается в прежнем режиме. В этом случае у клиента будет преимущество, так он сможет попасть к оператору без долгого ожидания. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности - носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами", - сказал председатель правления "Правительство для граждан" Адиль Кожихов.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" интегрировала систему выдачи талонов с Ashyq. Это позволяет сверять статус клиента при выдаче талонов на очередь в ЦОНе. При наборе ИИН клиента на терминале информация сопоставляется с данными в системе Ashyq, при выявлении небезопасного статуса программа отображает отказ в распечатке талона.

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