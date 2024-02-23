В "КазМунайГазе" призвали рабочих West Oil Software прекратить незаконную забастовку

Работники-инвалиды поделены на два сорта: одни получают выплаты по утрате трудоспособности после выхода на пенсию, другие на пенсии остаются без выплат

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Серик Шайдаров - Сенатор Серик Шайдаров требует вернуть справедливость в выплате компенсаций утратившим трудоспособность работникам.





По его словам, сейчас работники-инвалиды поделены на 2 сорта: одни получают выплаты по утрате трудоспособности после выхода на пенсию, другие на пенсии остаются без выплат.





Виной всему - изменения в статье 944 Гражданского кодекса РК. До 2015 года возмещение вреда в связи со снижением трудоспособности производилось ежемесячно, в том числе после выхода на пенсию. В 2015 году закон был изменен, и теперь возмещение вреда производится только до пенсии.





Спикер сообщил, что на 1 октября 2023 года в Улытауской области зарегистрировано 3330 лиц с инвалидностью или утратой трудоспособности. Из них 2240 человек, т.е. около 70%, лишились возможности работать до 2015 года.





Цифры говорят сами за себя. Работники-инвалиды поделены на 2 сорта, хотя все работали в одинаковых условиях, на одних и тех же предприятиях и рудниках. В своих обращениях они говорят, что это полный абсурд и дискриминация", - подчеркнул Шайдаров.





По его мнению, пришло время восстановить справедливость и вернуть прежние нормы Гражданского кодекса в пользу работников. В частности, вернуть пункт 6 статьи 983, согласно которому работник, потерявший трудоспособность из-за травмы на предприятии, может потребовать перерасчет суммы возмещения утраченного заработка и дохода, если работодатель увеличивает зарплату по его квалификации.





В депзапросе на имя премьер-министра сенатор предложил следующие меры:





сфокусировать экономическое стимулирование на человекоцентричности, а именно - поставить в приоритет благополучие и безопасность работников предприятия;

утратившим заработок из-за потери трудоспособности работникам возмещать ущерб после выхода на пенсию за счет работодателя. Особенно это касается предприятий с вредными и опасными условиями труда. По мнению сенатора, это будет стимулировать работодателей вкладывать в безопасность.





Напомним, к регионам с высоким уровнем производственного травматизма традиционно относится Карагандинская область, где находится много угольных шахт, а также Улытауская и Восточно-Казахстанская области. Только в 2022 году на производстве погибли более 200 человек.



