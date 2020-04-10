В Китае снят полный карантин с Уханя

Ухань. 8 апреля. Kazakhstan Today - 8 апреля с города Ухань как эпицентра снят полный карантин, который был введен 76 дней тому назад, 23 января в связи со вспышкой коронавируса. Это знаковое событие говорит о том, что страшная зараза перед лицом мужества китайского народа отступила. Ухань возвращается к жизни, передает Kazakhstan Today.

Этот день войдет в историю борьбы с COVID-19 всего человечества. Китай первым в мире оказался под ударом эпидемии и первым вышел из глобальной пандемии, после почти трехмесячных титанических и волевых усилий. Чтобы приблизить этот триумф, Китай понес более 3300 жертв, сообщает Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо на своей странице Facebook

Эта победа нам досталась в первую очередь благодаря правильному руководству Компартии Китая, которая, всегда ставя во главу угла здоровье и жизнь своего населения, своими беспрецедентными решительными мерами сцементировала 1,4 млрд населения.

При первом призыве Компартии тут же были мобилизованы все партийные механизмы, которые обеспечили беспрепятственное, эффективное донесение всех поручений и решений партии сверху донизу. Отработанная вертикаль партуправления оправдала себя в этот критический момент.

Эта победа стала возможной еще и потому, что между партией и населением сложились такие кровные связи, что народ полностью доверяет партии, безоговорочно следует ее рекомендациям и указам. Никто не оспаривал и не ставил под сомнения целесообразность решения о самоизоляции.

Наивысшую степень восхищения хочу отдать мужеству и самоотверженности медиков, боровшихся с вирусом. В самый разгар эпидемии, когда другие пытались покинуть эпицентр, они, не щадя своих жизней и здоровья, бросились спасать жизни пациентов. Больше 40 из них не дождались этого дня.

Мы не должны забывать, что сейчас не время расслабляться, потому что пандемия разбойничает по всему миру. Более 180 стран охвачены вирусом, нам предстоит нелегкая работа по международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19. В этом и есть наша ответственность как мировой державы.

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