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В Кызылорде проходят антитеррористические учения08.06.2018
Общество  17:20

Кызылорда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Кызылорде проходят антитеррористические учения, передает Kazakhstan Today.


"На территории города Кызылорды проводятся антитеррористические учения оперативного штаба по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий. Призываем жителей города отнестись с пониманием и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Кызылординской области.
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