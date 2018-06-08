Кызылорда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Кызылорде проходят антитеррористические учения, передает Kazakhstan Today.

"На территории города Кызылорды проводятся антитеррористические учения оперативного штаба по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий. Призываем жителей города отнестись с пониманием и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Кызылординской области.

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