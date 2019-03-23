В Кокшетау на Наурыз мейрамы раздали более тонны баурсаков и тысячу ростков тюльпанов

Кокшетау. 22 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области широко отметили Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.

В эти дни вся страна отмечает весенний праздник Наурыз - символ весеннего обновления. Праздничное настроение и культурный колорит передает национальная одежда, в которую накануне Наурыза облачились многие акмолинцы, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Как отметили в УВП, оказание бескорыстной помощи нуждающимся - одна из основных идей Наурыз мейрамы. Данью народной традиции "Асар" стало посещение многодетных и малообеспеченных семей сотрудниками государственных органов и бизнесменами с подарками и словами поздравления.

Кроме того, в каждом населенном пункте сегодня проходят массовые гуляния. Только в Кокшетау на двух площадях - Независимости и Абылай хана - на праздничное действие пришло более 10 тыс. горожан и приезжих. Здесь развернулось настоящее театральное действие "Улы дала мекенім!" с участием более 2 тыс. человек, состоявшее из семи эпизодов, раскрывающих идею Семи граней Великой степи.

Двенадцать белоснежных юрт распахнули свои двери для всех желающих. Состоялись спортивные состязания, праздничная торговля, а на улицах города роздано более тонны баурсаков, 500 сладких кульков с логотипом Наурыз мейрамы, тысяча ростков тюльпанов, символизирующих возрождение природы.

Также в эти дни в области состоялось открытие семи социальных объектов. В частности, в Целиноградском районе открылся Центр долголетия, в Астраханском районе - спортивно-оздоровительный комплекс "Жастар", а в поселке Бестобе - детский сад.

Наурыз продолжает свое праздничное шествие: молодежный театр "Еl jastar" порадует постановкой пьесы известного молодого драматурга Д. Саламата "Аскар мен асык". Состоится благотворительный концерт "Біздін жакта" с участием творческих коллективов продюсерского центра певца Абу Муратказы, а вырученные средства будут направлены на приобретение квартиры для многодетной семьи Нургуль Каржауовой.

Далее, 24 марта жителей областного центра ждет премьера фильма Р. Абдрашева "Казак хандыгы. Алтын так".

В целом в регионе проходит более полутора тысяч мероприятий в которых примет участие порядка 500 тысяч акмолинцев. Еще одним знаменательным событием для кокшетауцев в эти праздничные дни стало переименование центральной улицы Горького в проспект Нурсултана Назарбаева, заключили в УВП.

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