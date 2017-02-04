Кокшетау. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау не желавший платить за услуги такси пассажир избил таксиста, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, 2 февраля в дежурную часть УВД города Кокшетау обратился 45-летний водитель такси. По его словам, неизвестный мужчина, не заплатив за оказанные услуги, из хулиганских побуждений избил его. Мужчина запомнил своего обидчика и смог описать внешность хулигана следователям, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за несколько часов с помощью информационной базы "Образ +" установили личность и задержали нападавшего. Им оказался местный житель, 1984 года рождения, который признался в содеянном, отметили в полиции.

"Полицейские выяснили, что задержанный не хотел платить за оказанные услуги такси. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего оскорбленный молодой человек избил водителя и скрылся с места происшествия", - рассказали в ДВД.

Также, по информации пресс-службы, еще одно заявление о факте хулиганства поступило от 51-летнего водителя маршрутного автобуса. 2 февраля, около 13.00, на одной из остановок города произошел конфликт между 24-летним водителем иномарки и водителем автобуса.

"Конфликт между мужчинами возник после того, как водитель иномарки, создавая аварийную ситуацию, "подрезал" автобус. Хозяин иномарки посчитал, что нужно остановить транспортное средство, выяснить отношения с водителем. Мужчина выскочил из машины и начал атаковать пассажирский автотранспорт. По словам водителя, автолюбитель, оказавшись внутри, набросился с кулаками на шофера, в ходе возникшего конфликта мужчина получил телесные повреждения. Пассажиры, ставшие свидетелями драки, сразу же вызвали полицию", - рассказали в пресс-службе.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники задержали хулигана на месте. Им оказался житель города Кокшетау.

По двум зарегистрированным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется досудебное расследование.

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