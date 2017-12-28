В Кокшетау открылся первый специализированный ЦОН

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В Кокшетау открылся первый специализированный ЦОН27.12.2017
  • Фото: kokshetau.asia
Общество  17:39

Кокшетау. 27 декабря. Kazakhstan Today - В городе Кокшетау начал работу первый Специализированный ЦОН для владельцев автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.

В церемонии открытия приняли участие аким Акмолинской области Малик Мурзалин и председатель правления некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Автовладельцы получили возможность сократить время и сэкономить средства при получении водительских прав, регистрации автомобиля, выдаче номерных знаков, обучении вождению и других профильных услуг по принципу "одного окна". Кроме того, в специализированном ЦОНе работают отдельные залы ожидания, зоны консультации и самообслуживания, экзаменационные классы для курсантов, помещения для медперсонала, где автовладельцы могут пройти полный медицинский осмотр, необходимый для получения водительских прав. Также на территории специализированного ЦОНа имеются автоматизированные площадки автодрома.

"В Акмолинской области это первый Специализированный ЦОН. Все новшества налицо. Удобство в первую очередь в том, что посетители могут пройти все необходимые процедуры по оформлению документов в одном здании. Особенно автовладельцам нравится проходить медосмотр, который отнимает немало времени, а здесь, пожалуйста, вот вам и кабинеты с медицинскими специалистами", - рассказал Аблайхан Оспанов.

Следует отметить, что вопрос по строительству Специализированного ЦОНа в Кокшетау долгое время не мог найти своего решения. В 2012 году для строительства Специализированного ЦОНа в городе Кокшетау был выделен земельный участок площадью 3 гектара, однако его строительство откладывалось на неопределенный срок. В 2017 году реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям акимата Акмолинской области, Государственной корпорации "Правительство для граждан" и субъектов предпринимательства в рамках государственно-частного партнерства.

Специализированный ЦОН в Кокшетау расположен по адресу улица Ш. Уалиханова, 1/3.
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Фото: kokshetau.asia
В Кокшетау открылся первый специализированный ЦОН
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