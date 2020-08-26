В Кокшетау открылся клуб добропорядочности

Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - В рамках формирования антикоррупционной культуры и в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан 24 августа текущего года в стенах электронной библиотеки города Кокшетау состоялось открытие Клуба добропорядочности, передает Kazakhstan Today.

Сегодня по инициативе департамента совместно с отделом культуры и развития языков города Кокшетау создан клуб добропорядочности, цель которого - сформировать у общества, в особенности у подрастающего поколения, такие ценности, как честность, порядочность, справедливость, патриотизм. Открытие состоялось в рамках празднования 25-летия Дня Конституции не зря, ведь общечеловеческие нормы социального поведения каждого из нас, прежде всего, должны основываться на высоком уровне правовой культуры, традиции безусловного уважения к закону и правопорядку, а также добропорядочности и добросовестности", - рассказал первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Акмолинской области Арман Бердалин.

Отмечается, что на базе данного клуба региональным информационно-просветительским штабом по формированию антикоррупционной культуры будут проводиться разъяснительные встречи и выступления.

В ходе мероприятия продемонстрирован видеоматериал "Арым менін - Ата зан", направленный на воспитание нравственных качеств и духовно-моральных ценностей.

Кроме того, в этот день организована книжная выставка "Рухы аскак Ата зан", где была представлена литература об истории государства и права, становлении демократического Казахстана, сборники Конституции и законов РК, материалы научных конференций, добавили в областном департаменте Антикоррупционной службы.

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