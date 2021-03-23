В Кокшетау выбирали вкусное Наурыз коже

КОКШЕТАУ. 22 МАРТА - В Кокшетау выбирали самое вкусное Наурыз коже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 21 по 23 марта в Казахстане отмечается Наурыз мейрамы - праздник весеннего равноденствия, начало Нового года по древнему календарю. Этот древний праздник по своему содержанию и смыслу является праздником весеннего обновления, дружбы и родственного уважения. Традиционно в рамках Наурыз мейрамы готовится наурыз коже - блюдо, символизирующее достаток и изобилие, которое всегда включает в себя 7 ингредиентов.

В целях пропаганды национальной кухни, информирования о ее пользе, привития навыков правильного и здорового образа жизни молодежно-ресурсным центром Акмолинской области проведен конкурс по приготовлению Наурыз коже - "Улттык тагамдар", сообщает управление внутренней политики.

Согласно положению конкурса, участие приняли первые две конкурсантки, подавшие заявки на участие в конкурсе, которые должны приготовить Наурыз коже. Заявки принимались до 19 марта. Допустимый возраст для подачи заявки от 18 до 29 лет", - отметили в организации.

Две участницы - жительницы областного центра Казахстан Малика и Алпысбай Айша - соревновались в приготовлении Наурыз коже. Оценивал приготовление праздничного блюда известный фуд-блогер Ринат Искаков.

Как отметил судья, у каждого представленного блюда свой неповторимый вкус, поэтому определить лучшего было не просто. По итогам мероприятия конкурсантки награждены дипломами и ценными призами.

Аналогичные мероприятия проведены в регионах. Так, путем голосования на странице молодежно-ресурсного центра Бурабайского района будет определен победитель фото-конкурса "Улттык тагамдар куні".

Как отметили в МРЦ, для каждого участника опубликован отдельный пост с фотографией и кратким описанием, с присвоением порядкового номера. Участники онлайн-проекта отправили оригинальные фотографии в национальных костюмах и с национальным блюдом. Победитель конкурса будет выявлен путем голосования на странице. Трое участников, набравших наибольшее количество лайков, станут победителями. Итоги конкурса будут подведены 22 марта. На время конкурса страница будет закрыта.

К слову, в преддверии Наурыза все организации области поддержали челлендж по популяризации национальной казахской одежды, надев камзолы и чапаны.

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